رئیس شورای تخصصی سلامت معاونت صدا در نخستین کارگاه آموزشی «باید‌ها و نباید‌های رسانه‌ای در پیشگیری از اعتیاد»، با تأکید بر لزوم هم‌افزایی در رسانه ملی، ارتقای دانش تخصصی برنامه‌سازان برای مقابله با گسترش مواد مخدر صنعتی را راهبردی کلیدی در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر پیام امیری در کارگاه آموزشی «پیشگیری از اعتیاد»، اعلام کرد که شورای تخصصی سلامت با همکاری نمایندگان شبکه‌های رادیویی و مراکز استان‌ها، موضوعات برنامه‌سازی را تعیین و سپس کارگاه‌های آموزشی لازم را برگزار می‌کند.

وی با تاکید بر اهمیت پرداختن به معضل مواد مخدر صنعتی، بیان کرد: با توجه به شیوع مصرف مواد مخدر صنعتی در گروه‌های سنی مختلف و ناآشنایی با این مواد، نخستین کارگاه آموزشی خود را به این موضوع اختصاص دادیم تا همکاران در حوزه برنامه‌سازی با باید‌ها و نباید‌های رسانه‌ای در پیشگیری از ابتلا به این مواد آشنا شوند و این آموزه‌ها را در تولیدات خود مدنظر قرار دهند.

امیری با اشاره به نقش کلیدی رسانه در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، گفت: هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف رسانه می‌تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی، حفظ سلامت خانواده‌ها و پیشگیری از آسیب‌های اقتصادی ناشی از اعتیاد کمک شایانی کند.

رئیس شورای تخصصی سلامت معاونت صدا در پایان ابراز امیدواری کرد: این کارگاه، سرآغازی برای برگزاری جلسات تخصصی‌تر در طول سال باشد، تا با بهره‌مندی از تجارب ارزشمند کارشناسان ستاد مبارزه با مواد مخدر، گام‌های مؤثری در جهت ارتقای آگاهی‌های عمومی و تخصصی جامعه رسانه‌ای کشور برداریم.