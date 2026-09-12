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سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از صدور حکم محکومیت برای یک متخلف سوختی در شهرستان نیکشهر خبر داد و اعلام کرد که این فرد به دلیل فروش و سوختگیری غیرمجاز و اتلاف فرآوردههای نفتی به پرداخت ۲ هزار و ۴۵۳ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدیاسر رایگانی گفت: بر اساس دادنامه صادره از شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان، فردی به دلیل فروش خارج از ضوابط قانونی ۳ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۵۶۶ لیتر سوخت شامل ۲ میلیون و ۳۵ هزار و ۳۳۹ لیتر بنزین و یک میلیون و ۳۳۱ هزار و ۲۲۷ لیتر گازوئیل، به استناد بند «پ» ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به پرداخت یکهزار و ۶۹۶ میلیارد ریال جزای نقدی معادل 2 برابر ارزش کالا در حق صندوق دولت محکوم شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: همچنین شعبه رسیدگیکننده با توجه به اتلاف و کسری ۲ میلیون و ۸۲۵ هزار و ۶۷۳ لیتر سوخت شامل یک میلیون و ۹۶۷ هزار و ۱۰۵ لیتر بنزین و ۸۵۸ هزار و ۵۶۸ لیتر گازوئیل و به دلیل نبود عین کالا، طبق تبصره ۵ ماده ۶۳ و ماده ۵۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متهم را به پرداخت ۷۵۷ میلیارد و ۳۴۸ میلیون ریال بابت ارزش مال از دست رفته محکوم کرد و مجموع محکومیت این متخلف به ۲ هزار و ۴۵۳ میلیارد و ۳۸۲ میلیون ریال رسید.
وی با اشاره به شگردهای این پرونده تصریح کرد: متخلف با سوءاستفاده از جایگاه تحت اجاره، اقدام به فک پلمب و دستکاری تلمبهها و دستگاه های اندازه گیر، انجام صدها تراکنش صوری از طریق کارتهای سوخت آزاد و مهاجر، سوختگیری مکرر در ظروف و گالنها و ایجاد کسری چشمگیر در مخازن جایگاه کرده بود.
گفتنی است این تخلف گسترده در پی گزارشهای نظارتی و بازرسیهای تخصصی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه چابهار کشف و پرونده آن پس از تجمیع گزارشها، برای رسیدگی و صدور رأی قاطع به تعزیرات حکومتی نیکشهر ارسال شده بود.