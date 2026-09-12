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امروز: -
شاخص کل بورس تهران معاملات امروز ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ با افزایش ۲.۱۸ درصدی و بیش از ۱۵۵ هزار ۲۶۵ واحدی به ۷ میلیون و ۲۷۷ هزار رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۱.۵۶ درصدی و بیش از ۳۰ هزار و ۲۷۰ واحدی در سطح یک میلیون و ۹۷۲ هزار ایستاد.
بر اساس آمار معاملات، امروز بیش از ۵ هزار و ۴۳۶ میلیارد تومان پول به سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی وارد شد و بیشترین ورود پول حقیقی به صندوقهای سهامی اختصاص داشت.
همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستدهای امروز به ۳۱ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان رسید.
امروز در مجموع ۸۹ درصد بازار معادل حدود ۷۵۸ نماد در محدودهی مثبت معامله شدند.