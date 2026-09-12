شاخص کل بورس تهران معاملات امروز ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ با افزایش ۲.۱۸ درصدی و بیش از ۱۵۵ هزار ۲۶۵ واحدی به ۷ میلیون و ۲۷۷ هزار رسید.

افزایش شاخص کل بورس به ۷ میلیون و ۲۷۷ هزار واحد

افزایش شاخص کل بورس به ۷ میلیون و ۲۷۷ هزار واحد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۱.۵۶ درصدی و بیش از ۳۰ هزار و ۲۷۰ واحدی در سطح یک میلیون و ۹۷۲ هزار ایستاد.

بر اساس آمار معاملات، امروز بیش از ۵ هزار و ۴۳۶ میلیارد تومان پول به سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی وارد شد و بیشترین ورود پول حقیقی به صندوق‌های سهامی اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به ۳۱ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان رسید.

امروز در مجموع ۸۹ درصد بازار معادل حدود ۷۵۸ نماد در محدوده‌ی مثبت معامله شدند.