فرماندار ماکو، با تکذیب شایعات مربوط به تعطیلی مرز بازرگان از طرف ترکیه گفت: حجم زیاد تردد بازرگانان و تجار دلیل ازدحام در خروجی مرز بازرگان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار ماکو، با تکذیب شایعات مربوط به تعطیلی مرز بازرگان از طرف ترکیه تاکید کرد: نه تنها مرز تعطیل نشده، تردد تجار و بازرگانان در این نقطه به نحو قابل توجهی افزایش یافته و سبب ازدحام شده است.

شهلا تاج‌فرگفت: افزایش سطح رونق تجاری و مرزی در مرز بازرگان، موجب شده است که به دلیل محدودیت‌های ظرفیت پذیرش در سمت ترکیه، گاهی کندی‌هایی در روند تردد مشاهده شود.

وی ادامه داد: امروز نیز ساعاتی حجم تردد تجار، بازرگانان و مرز نشینان در این منطقه به شدت افزایش یافت و برخی اخبار کذب مبنی بر تعطیلی مرز از سوی ترکیه مطرح شد که تکذیب می‌شود.