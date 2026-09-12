فرودگاه بین‌المللی کیش در هفته گذشته با انجام ۱۲۵ پرواز ورودی و خروجی، ۱۴ هزار و ۳۸۶ مسافر را پذیرش کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده هفته گذشته، ۶۳ پرواز ورودی و ۶۲ پرواز خروجی در فرودگاه بین‌المللی کیش انجام شد.

فرودگاه کیش به ۷ هزار و ۵۵۶ مسافر با پرواز‌های ورودی و ۶ هزار و ۸۳۰ مسافر نیز با پرواز‌های خروجی خدمات ارائه کرد.

شرکت هواپیمایی کیش با ۳۵ پرواز ورودی و ۳۴ پرواز خروجی، بیشترین سهم را در عملیات پروازی فرودگاه بین‌المللی کیش به خود اختصاص داد.

شرکت‌های هواپیمایی ایران ایرتور، زاگرس، کارون، کاسپین، سپهران، فلای‌پرشیا، فلای‌کیش و مهر نیز با انجام پرواز‌های ورودی و خروجی، در جابه‌جایی مسافران به مقصد و از مبدأ کیش مشارکت داشتند.