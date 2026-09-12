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تایلندیها در اعتراض به سفر گردشگران صهیونیست به این کشور و رفتارهای خودخواهانه و غرور آمیز آنها با شهروندان عمومی تظاهرات کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی رأی الیوم چاپ لندن، زهیر اندراوس مقاله نویس این پایگاه در مطلبی نوشت: مشخص است که رفتارهای گردشگران اسرائیلی طی سفرهایشان به نقاط مختلف جهان، رفتارهایی خودخواهانه، تکبرآمیز و حتی نامناسب است.
وی تصریح کرد: این موضوعی است که رسانههای عبری در دولت اشغالگر را بر آن داشت تا به علت گسترش پدیده وقاحت و گستاخی آنها در کشورهای میزبان، لقب جدید «اسرائیلی زشت» را به گردشگر صهیونیست بدهند.
این در حالی است که با انتشار گزارشهایی از جنایات علیه بشریت از سوی ارتش اشغالگر اسرائیل در نوار غزه طی تجاوزاتی که از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، موج تنفر از گردشگران اسرائیلی افزایش یافت؛ آن هم با وجود هشدارهای رسمی وزارت خارجه این رژیم به گردشگران مبنی بر عدم تکلم به زبان عبری و پرهیز از نشان دادن هرگونه علامتی که هویت آنها را فاش کند.
در همین راستا، وزارت امور خارجه تایلند سفیر اسرائیل در بانکوک را فراخواند تا اعتراض رسمی و شدیداللحن خود را نسبت به تخلفات، قانونشکنیها و رفتارهای بی پروای گردشگران و ساکنان اسرائیلی ابلاغ کند.
وزارت خارجه تایلند هم به سفیر اسرائیل اعلام کرد که رعایت قوانین و آداب و رسوم محلی الزامی است و در عین حال درباره تأثیر این رفتارها بر روابط دوجانبه هشدار داد.
رسانههای عبری زبان که به این موضوع داغ پرداختند، تصریح کردند: شکایتها و تخلفات تایلند بیشتر در مناطق گردشگری مشهوری نظیر "پوکت"، "فانگ نگا"، " سورات ثانی" و جزیره "کو سامویی" متمرکز بوده است.
علاوه بر این، ویدیوهای منتشرشده از سوی «شبکه خبری قدس» نشان میدهد که فروشندگان و کارگران تایلندی، گردشگران اسرائیلی را با سر دادن شعار در حمایت از فلسطین و در اعتراض به رفتارهایشان، از مغازهها و پارکهای خود بیرون میکنند.
منابع مرتبط تأکید کردند:تایلند تهیه اسنادی شامل قواعد و ممنوعیتها برای گردشگران اسرائیلی را آغاز کرده تا از طریق شرکتهای مسافرتی و هواپیمایی توزیع شود.
علاوه بر موارد فوق، " سیهاساک فوانگکتکئو" معاون نخست وزیر تایلند، بحث تند و صریحی با خانم"الونا فیشرکام" سفیر اسرائیل در مقر وزارتخانه داشت.
محور اصلی مباحث رسمی، دور زدن قوانین اقتصادی بود به گونهای که مسئولان تایلندی بازرگانان اسرائیلی را متهم کردند که با دور زدن محدودیتهای مالکیت خارجی و استفاده از شهروندان تایلندی به عنوان صوری، دست به تصرف غیرقانونی زمینها و تأسیسات زدهاند.
این وزیر تایلندی تاکید کرد داد: رفتار گردشگران و ساکنان اسرائیلی به آداب مذهبی، اجتماعی و سنتهای محلی تعدی کرده که این امر موجب نارضایتی شدید حکومت شده است.
در جریان این دیدار متشنج، وزیر تایلندی به سفیر اسرائیل ابلاغ کرد که حکومت تایلند در لغو روادید و اخراج فوری متخلفان هیچگونه چشمپوشی نخواهد کرد؛ همانطور که اخیراً در مورد یک اسرائیلی به نام «یعقوب اوحایون» پس از درگیری در یک مرکز گردشگری رخ داد.
دادگاه جزیره کو سامویی چند روز پیش این شهروند اسرائیلی را به اتهام «تهدید امنیت، نظم عمومی و اخلاق حسنه» محکوم کرد.
این حکم پس از درگیری این فرد با مالکان یک باغ وحش روباز رخ داد که از آن به عنوان «شرارت و قلدری» یاد شد.
این اختلاف پس از آن بالا گرفت که مدیر پارک تابلویی در همبستگی با فلسطینیان با عنوان «فلسطین آزاد» نصب کرد و مانع ورود اسرائیلیها شد.
در مقابل، این فرد اسرائیلی مالکان پارک را علناً به آسیب جسمی تهدید کرد.
وی همچنین تهدیداتی در اینترنت علیه مالک این باغ وحش منتشر کرد و جایزهای ۵۰۰ هزار باتی (واحد پول تایلند) برای کسی که اطلاعاتی جهت حمله به مدیر پارک بدهد، تعیین کرد.
این منبع نوشت: دادگاه او را به ۱۵ روز حبس تعلیقی و جریمه نقدی محکوم کرد.
با دستور مستقیم نخستوزیر و آنوتین چارنویراکول وزیر کشور تایلند، روادید او بلافاصله لغو و برای جلوگیری از گسترش تنش جهت اخراج اداری تحویل داده شد.
همچنین مقامات تایلندی اعمال کارتهای ورود دیجیتالی را برای نظارت بر گردشگران آغاز کردهاند و سفارت اسرائیل با همکاری پیامرسان واتساپ، دستورالعملهای رفتاری خودکاری ارسال میکند که از آنها میخواهد صدای خود را پایین بیاورند، به نمادهای بودایی احترام بگذارند و به قوانین متعهد باشند تا از این طریق خشم تایلندیها را کاهش دهند.
خیابانهای تایلند شاهد موجی از خشم کمسابقه بود که به جنبشهای مردمی و تحریمهای گسترده تبدیل شد.
این در حالی است که تظاهرات گستردهای در برابر سفارت اسرائیل در بانکوک با شعار «تایلند را پس بگیرید» به رهبری فعالان تایلندی برگزار شد و بنرهایی با مضامین «تایلند فروشی نیست» و «اینجا سرزمین موعود نیست» برافراشته شد.
همچنین ویدیوهای ضبطشده از سوی فعالان، امتناع شرکتهای گردشگری محلی تایلند از پذیرش خانوادههای اسرائیلی یا برگزاری تور برای آنها را به دلیل امتناع راهنمایان تور از همکاری نشان میدهد.
در همین راستا، چند رستوران و مرکز گردشگری در جزایر، تابلوی صریحی مبنی بر ممنوعیت ورود گردشگران اسرائیلی نصب کردهاند که این امر با اتهامات مردمی علیه آنها مبنی بر ایجاد دردسر و امتناع از پرداخت فاکتورها همراه شده است.
این منبع در پایان نوشت: علاوه بر همه اینها، مطالبات مردمی برای فشار بر حکومت برای لغو امتیاز ورود بدون روادید برای اسرائیلیها و کاهش آن به ۱۵ روز به عنوان یک اقدام تنبیهی شدت یافته است.