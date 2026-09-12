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رئیس گروه بیماریهای حیاتوحش از شناسایی و مهار سه کانون بیماریهای واگیر دامی در زیستگاههای کشور طی سال گذشته خبر داد.
به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، سیامک مسعودی، رئیس گروه بیماریهای دفتر حفاظت و مدیریت حیاتوحش سازمان حفاظت محیطزیست، گفت: پایش مستمر زیستگاهها، اقدامات پیشگیرانه، پیگیری واکسیناسیون دامهای اهلی و ضدعفونی آبشخورها از مهمترین برنامههای کنترل بیماریهای واگیر در زیستگاههای حیاتوحش است.
وی افزود: سال گذشته دو کانون بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) در جزیره کبودان آذربایجان غربی و منطقه شکارممنوع الموت قزوین و یک کانون آنفلوانزای فوقحاد پرندگان در تالاب میقان استان مرکزی شناسایی و مهار شد.
مسعودی گفت: برای کنترل این کانونها، اقدامات لازم مطابق دستورالعملها و ضوابط ابلاغی انجام و لاشهها بهموقع جمعآوری و به شکل بهداشتی امحا شد. این اقدامات با همکاری ادارههای کل دامپزشکی استانهای مربوطه انجام گرفت و از گسترش بیماری و سرایت آن به دیگر جمعیتهای جانوری جلوگیری کرد.
رئیس گروه بیماریهای دفتر حفاظت و مدیریت حیاتوحش همچنین از ارزیابی مراکز درمان، تیمار و نگهداری حیاتوحش در استانهای چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، اصفهان، بوشهر، گلستان و فارس خبر داد.
وی گفت: پس از بازدیدهای میدانی، پیشنهادهای فنی برای بهسازی ساختاری، ارتقای کیفیت فضاهای نگهداری و اصلاح فرآیندهای درمانی این مراکز ارائه شده است تا استانداردهای مورد نیاز با جدیت بیشتری اجرا شود.
مسعودی، تقویت زیرساختهای امداد و نجات حیاتوحش و استفاده از ظرفیت تیمارگران باتجربه و داوطلب را نیز ضروری دانست و افزود: افزایش این ظرفیتها میتواند در زمان بروز حوادث و نیاز به اقدامات امدادی، نقش مؤثری در حفاظت از گونههای جانوری داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: تخصیص اعتبارات برای پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیر، بهویژه در مناطق دارای کانونهای حساس، مورد توجه قرار گرفته است تا با توجه به تغییرات اقلیمی و استمرار خشکسالی، اقدامات پیشگیرانه و امدادی تداوم یابد و تابآوری جمعیت گونههای جانوری افزایش پیدا کند.