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هفته اول پنجمین دوره لیگ قهرمانی ورزش زورخانهای مستعدان کشور جام شهدای دانش آموز میناب در زورخانه شهدای شهر خورزوق برخوار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دبیر فدارسیون ورزش زورخانهای با بیان اینکه این رقابتها با حضور ۱۳۰ نفر در ۸ تیم و دو گروه در مدت چهار روز برگزار میشود، گفت: هدف از برگزاری این مسابقات هدف کشف استعدادهای برتر دانش آموزی در کشور هست.
مسعود ملکی افزود: با اجرای طرح شهید طوقانی بیش از ۸ هزار دانش آموز کشور، ورزش زورخانهای را آموزش دیدهاند و برای اولین بار تیم خردسالان کشور تشکیل شد.
وی گفت: فینال این مسابقات ۲۸ مهر ماه در استان تهران برگزار میشود.