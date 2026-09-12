به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دبیر فدارسیون ورزش زورخانه‌ای با بیان اینکه این رقابت‌ها با حضور ۱۳۰ نفر در ۸ تیم و دو گروه در مدت چهار روز برگزار می‌شود، گفت: هدف از برگزاری این مسابقات هدف کشف استعداد‌های برتر دانش آموزی در کشور هست.

مسعود ملکی افزود: با اجرای طرح شهید طوقانی بیش از ۸ هزار دانش آموز کشور، ورزش زورخانه‌ای را آموزش دیده‌اند و برای اولین بار تیم خردسالان کشور تشکیل شد.

وی گفت: فینال این مسابقات ۲۸ مهر ماه در استان تهران برگزار می‌شود.