به گزارش خبرگزاری صداوسیما رئیس جمعیت هلال‌احمر در یادداشتی به مناسبت روز جهانی کمک‌های اولیه، بر ضرورت همگانی شدن آموزش‌های امدادی تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه کمک به مصدوم در زمان طلایی وظیفه تک‌تک شهروندان است، از مردم خواست تا با یادگیری این مهارت، برای نجات جان همنوعان خود پیش‌قدم شوند.

در متن یادداشت دکتر پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر آمده است:

نجات جان دیگران در سوانح و بحران‎ها عملی مقدس و خداپسندانه است و در دین مبین اسلام نیز به انجام آن سفارش شده است. خداوند متعال در بخشی از آیه ۳۲ سوره مبارکه مائده می‌فرماید: «و هر کس انسانی را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد)، گویی همه مردم را زنده کرده است». امام علی (ع) نیز فرموده‎اند: «هر کسی سیل و آتش خطرناک یا دشمن متجاوز ستیزه‌جو را از مسلمانان باز دارد، خدا گناهش را می‌آمرزد». حدیث دیگری نیز از ایشان نقل است که می‌فرمایند: «هرگاه دیدید یکی از برادران شما مجروح شده یا بلایی بر سرش آمده یا دشمن شما در او طمع کرده است، به او توان بخشید». اینها قطراتی از باران رحمت اسلام در خصوص یاری رساندن به حادثه‎دیده است که انسان امروزی آن را «کمک‌های اولیه» می‌نامد.

کمک‌های اولیه گرچه اولین گام برای نجات جان دیگران پس از بروز حادثه است، اما در عین حال مهمترین اقدام نیز به شمار می‎آید، زیرا در لحظاتی خطیر و حیاتی موسوم به «زمان طلایی» انجام می‌شود. وقتی مصادیق کمک‌های اولیه نظیر احیای قلبی ریوی، تنفس مصنوعی، جلوگیری از افزایش خونریزی و انتقال سریع به نزدیک‎ترین مرکز درمانی در زمان طلایی انجام می‌شود و حادثه‌دیده از خطر مرگ رها می‌شود، آن گاه تلخی حادثه به شیرینی نجات تبدیل می‌شود و اهمیت کمک‌های اولیه بیشتر روشن می‌شود.

کمک‌‎های اولیه فقط وظیفه امدادگران هلال‌احمر یا تکنسین‌های اورژانس و فوریت‌های پزشکی نیست. هر انسانی در هر کجا باید با کمک‌های اولیه آشنا باشد و حتی پیش از رسیدن نیرو‌های امدادی به محل حادثه، کمک‌های اولیه را آغاز کند. حتی همان سه، چهار دقیقه‌ای که صرف رسیدن امدادگران می‌شود جزئی مهم از زمان طلایی است که نزدیک‌ترین افراد به فرد مصدوم و حادثه‌دیده باید کمک‌های اولیه را شروع کنند.

کمک‎های اولیه علاوه بر دگرامدادی، در زمان‌خودامدادی نیز یار و یاور ماست. بنابراین، کمک‌های اولیه امری همگانی و مهارتی ضروری به حساب می‎آید که همه ما موظف به آموختن، دانستن و اجرای آن در زمان حوادث هستیم. حفظ جان و پیشگیری از بدتر شدن وضع حادثه‌دیده و حتی کمک به بهبودی اولیه او، به اجرای به‌موقع کمک‌های اولیه بستگی دارد که پیش‌نیاز آن گذراندن دوره‌های کمک‌های اولیه در جایی مثل هلال‌احمر و آموختن صحیح آن است.

در روز جهانی کمک‌های اولیه، به تمامی هموطنان عزیز توصیه می‌کنم که با جدی گرفتن ارزش و تاثیر کمک‌های اولیه، برای آموختن آن اقدام کنند و آن دسته از هموطنان نیز که با کمک‌های اولیه آشنایی کامل دارند، در زمان حوادث با مسئولیت‌پذیری و حس نوعدوستی که در قلب یکایک ایرانیان موج می‌زند، قدم‌های خداپسندانه و بشردوستانه برای نجات جان همنوع بردارند و با این عمل نیک سهمی ماندگار و ارزشمند در کاهش آلام بشری و نجات جان انسان‌ها ایفا کنند و مروج مهر و مهربانی باشند.

پیرحسین کولیوند

رئیس جمعیت هلال‌احمر