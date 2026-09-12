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مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: زنگ آغاز سال تحصیلی جدید (مهر و مقاومت) اول مهر امسال با حضور ۴۰۰ دانش آموز از همه مدارس میناب، در مدرسه شجره طیبه نواخته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ منوچهر ضیایی در کارگروه زنگ مهر و مقاومت افزود: همچنین زنگ مهر با حضور ۲۴۰ دانش آموز در مدرسه جدید شجره طیبه میناب به صدا در میآید.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: امسال جشن شکوفهها در بندرعباس و غنچهها در قشم برگزار میشود.
مدیرکل صداوسیمای مرکز خلیح فارس هم گفت: ویژه برنامه بازگشایی مدارس با محوریت فرهنگی هنری و دانش آموزان در مدرسه شجره طیبه میناب بصورت زنده، به مدت ۹۰ دقیقه از سیمای مرکز خلیج فارس به روی آنتن میرود.
محسن رئیسی بر برجسته سازی رسانهای جنایت آمریکا در هدف قرار دادن مدرسه شجره طیبه تاکید کرد.
وی برای راه اندازی برنامه تلویزیونی آموزش دروس ویژه دانش آموزان اعلام آمادگی کرد.
مدیرکل صداوسیمای مرکز خلیح فارس افزود: امسال سریالی با موضوع آموزش و پرورش و با محوریت دانش آموزان و معلمان تولید، و از شبکههای سراسری پخش میشود.
رئیسی گفت: سه قسمت از این سریال به مدرسه شجره طیبه میناب اختصاص دارد.
وی با اشاره به مقاومت ایرانیان در طول تاریخ در برابر متجاوزان افزود: ایرانیان با فرهنگ اصیل و پیشینه تاریخی خود همواره در همه نبردها در دفاع از کشور سربلند بودهاند.