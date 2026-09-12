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صدها مسافر ایرانی و عراقی در دو سوی مرز شلمچه خواهان تعیین تکلیف و از سر گیری تردد در پی بسته شدن این مرز مشترک ایران و عراق هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، گزارش میدانی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از مرز شلمچه حاکی است در پی بستهشدن مرزهای زمینی شلمچه از سوی کشور عراق، مسافران ایرانی حاضر در طرف عراقی و ایرانی، به دلیل محدودیتهای ایجادشده امکان تردد ندارند و در وضعیت بلاتکلیف قرار گرفتهاند.
گزارشهای دریافتی حاکی از آن است که شماری از خانوادهها و کودکان خردسال نیز در میان مسافران در مرز حضور دارند و نبود اطلاعرسانی دقیق درباره وضعیت مرزها و زمان ازسرگیری تردد، موجب افزایش نگرانیها شده است.
مسافران حاضر در مرز اعلام کردهاند تاکنون پاسخ روشنی درباره زمان و نحوه بازگشت آنان به ایران دریافت نکردهاند و خواستار تعیین تکلیف هرچه سریعتر وضعیت موجود هستند.
گزارش ها از آن سوی مرز هم از بلاتکلیفی مسافران عراقی حکایت دارد که برای اقداماتی مانند درمان قصد مسافرت به ایران را داشتند و فعلا بلاتکلیف هستند آنها نیز خواستار تعیین تکلیف و سفر به ایران هستند.
اینر شرایط البته وضعیت مسافران ایران و عراقی در کشور میزبان را نیز دچار مشکل و بلاتکلیفی کرده است.
این مسافران ایرانی و عراقی از مسئولان درخواست کردهاند با پیگیری موضوع از طرفهای عراقی، ضمن ارائه اطلاعرسانی شفاف درباره آخرین وضعیت مرزها، تمهیدات لازم برای بازگشت آنان به کشور را در سریعترین زمان ممکن فراهم کنند.
تداوم بلاتکلیفی مسافران، بهویژه خانوادههای دارای کودک، ضرورت پیگیری و اطلاعرسانی فوری درباره وضعیت تردد در مرزهای زمینی عراق را دوچندان کرده است.
رسانه امنیتی وابسته دفتر نخست وزیر عراق در اطلاعیه ای اعلام کرد: به اطلاع شهروندان و مسافران میرسد که گذرگاههای زرباطیه و منذریه برای تردد مسافران باز هستند.