به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی از شناسایی اراضی مورد نیاز برای احداث ۳۳۰۰ واحد مسکونی ویژه زوج‌های جوان خبر داد و اعلام کرد: این طرحها هم‌اکنون در مرحله مطالعات فنی و امکان‌سنجی قرار دارند.

پیمان آرامون گفت: این اقدام در راستای سیاست‌های کلان دولت برای تسهیل خانه‌دار شدن اقشار جوان و اجرای طرح‌های حمایتی مسکن صورت می‌گیرد. هدف از این برنامه‌ریزی، پاسخ به بخشی از نیاز مسکن در استان با تمرکز بر فراهم‌سازی زیرساخت‌های پایدار برای تشکیل خانواده و تحکیم بنیان‌های اجتماعی است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به روند پیشرفت این طرح، اظهار داشت: زمین‌های مورد نیاز برای این پروژه در مناطق مستعد شناسایی شده و هم‌اکنون تیم‌های کارشناسی در حال انجام مطالعات ژئوتکنیک، توپوگرافی و امکان‌سنجی زیرساختی هستند. این مرحله به عنوان زیربنای اصلی، برای تهیه نقشه‌ها و طرح‌های آماده‌سازی و اجرایی ضروری است تا کیفیت ساخت‌وساز‌ها تضمین شود.

وی افزود: پس از تکمیل مطالعات امکان‌سنجی، عملیات آماده‌سازی اراضی شامل تفکیک، طراحی شبکه معابر و تأمین زیرساخت‌های خدماتی آغاز خواهد شد. هدف این است که بستری فراهم شود تا پروژه‌های مسکن تنها به ساخت واحد محدود نماند و مجموعه‌ای با امکانات رفاهی و استاندارد‌های شهرسازی مدرن برای سکونت زوج‌های جوان ایجاد گردد.

آرامون همچنین تأکید کرد که سرعت‌بخشی به اجرای پروژه‌های مسکن حمایتی در اولویت کاری این اداره‌کل قرار دارد و تمامی ظرفیت‌های قانونی برای تسهیل و تسریع در روند ساخت این ۳۳۰۰ واحد به کار گرفته شده است. نظارت بر کیفیت و رعایت آیین‌نامه‌های ساختمانی در تمامی مراحل از تدوین طرح‌های آماده‌سازی تا اجرای نهایی، جزو الزامات اصلی این پروژه خواهد بود.

در پایان، وی خاطرنشان کرد که همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط در تأمین زیرساخت‌های خدمات شهری، نقشی تعیین‌کننده در بهره‌برداری به‌موقع از این واحد‌ها خواهد داشت. راه و شهرسازی استان در تلاش است با ایجاد تعامل سازنده بین سازمان‌های خدمات‌رسان، دغدغه‌های مربوط به تأمین امکانات جانبی مسکن را برای متقاضیان جوان به حداقل برساند تا فرآیند واگذاری و سکونت با کمترین چالش انجام شود.