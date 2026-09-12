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مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی امروز در سالن جلسات وزارت ورزش و جوانان به ریاست سید محمدشروین اسبقیان و بهصورت نیمهوبیناری برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این مجمع، مهین فرهادیزاد نایبرئیس کمیته ملی المپیک، کامیار سلطانی، مدیرکل امور مشترک فدراسیونهای ورزشی، محمدرضا پازندمهر و تعدادی از اعضای هیأت رئیسه فدراسیون حضور داشتند.
محمدرضا پازندمهر، رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، گزارش عملکرد فدراسیون در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ را ارائه و برنامههای سال جاری این فدراسیون را تشریح کرد که با تأیید و تصویب اعضای مجمع همراه شد.
گزارش حسابرس مستقل، بازرس و خزانهدار فدراسیون بهصورت مجزا برای سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ارائه شد که در این بین گزارش حسابرسیهای مستقل این دو سال مورد تأیید قرار گرفت، اما اعضا با رأی خود مصوب کردند که این گزارشها برای بررسی کامل به اداره کل حقوقی وزارت ورزش و جوانان ارجاع داده شود تا تعیین تکلیف نهایی درباره آن صورت گیرد.
امروز همچنین گزارش بازرس فدراسیون در سال ۱۴۰۳ که توسط بازرس قبلی تهیهشده بود، قرائت شد، اما مورد تأیید قرار نگرفت و تأیید آن منوط به بررسی و تکمیل گزارش در مجمع فوقالعاده بعدی شد.
علاوه بر موارد یادشده گزارش خرانهدار و بازرس درباره عملکرد فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در سال ۱۴۰۴ به تصویب اعضا رسید.
بخش بعدی مجمع به رأیگیری درباره نواب رئیس فدراسیون اختصاص داشت. برهمین اساس، سردار تیمور حسینی با ۴۵ رأی و فیروزه سیدعلی با ۴۲ رأی به ترتیب بهعنوان نواب رئیس اول و دوم انتخاب شدند.
در ادامه، محمدجواد کورانی با ۳۴ رأی بهعنوان نماینده هیأتهای استانی و سحر محمدحسینی هم با ۲۸ رأی به عضویت هیأت رئیسه فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی درآمدند. مقرر شد، برای تکمیل اعضای هیأت رئیسه، رأیگیری برای خزانهدار فدراسیون، در مجمع بعدی صورت گیرد.
همچنین تقویم عملیاتی و بودجهای سال ۱۴۰۵، مورد تأیید و تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.
در این مجمع، رؤسای هیأتهای استانی که بهصورت وبیناری حضور داشتند، دیدگاهها و نظرات خود را بیان کردند.