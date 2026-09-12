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سخنگوی وزارت امور خارجه در سفر به شهرستان لامرد، در دیدار با خانواده یکی از نخبگان قربانی حمله موشکی اخیر، بر لزوم تبیین ابعاد این جنایت علیه غیرنظامیان برای افکار عمومی جهان و پیگیری حقوقی آن تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سخنگوی وزارت امور خارجه در سفر به شهرستان لامرد، در دیدار با خانواده یکی از نخبگان قربانی حمله موشکی اخیر، بر لزوم تبیین ابعاد این جنایت علیه غیرنظامیان برای افکار عمومی جهان و پیگیری حقوقی آن تأکید کرد.
اسماعیل بقایی این اقدام را جنایتی عامدانه و مصداق نقض حقوق بینالملل دانست.
بقایی در این دیدار با اشاره به جایگاه علمی شهید حمید امینی، این رخداد را جنایتی ضد بشری توصیف کرد که توسط رژیمهای متخاصم رقم خورده است. وی با بیان اینکه خون قربانیان این حادثه هدر نمیرود، تصریح کرد که وظیفه دستگاه دیپلماسی و مسئولان، تبیین دقیق این جنایت برای جهانیان است تا ماهیت شرارت دشمنان برای همگان روشن شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: شرارت دشمن حد و مرز ندارد و وظیفه ماست که با استناد به حقایق موجود، این اقدامات ضد بشری را به دنیا نشان دهیم.
در حمله موشکی نهم اسفند ۱۴۰۴ به شهرستان لامرد، ۲۱ نفر از شهروندان از جمله تعدادی از کودکان و نوجوانان به شهادت رسیدند و بیش از ۱۰۰ تن دیگر مجروح شدند.
بررسیهای فنی نشان میدهد ارتش آمریکا در این حمله برای نخستینبار از موشک بالستیک «PRMS» استفاده کرد.
این موشک که دارای مهمات خوشهای است، پیش از برخورد به زمین منفجر شده و با پراکندن بیش از ۱۸۰ هزار ترکش ساچمهای از جنس تنگستن، شعاع تخریب گستردهای را در مناطق مسکونی و اماکن ورزشی ایجاد کرد.
شواهد موجود حاکی از آن است که این حمله نه یک خطای نظامی، بلکه اقدامی عامدانه با هدف آزمایش قدرت تخریب این نوع تسلیحات در محیطهای شهری بوده است.
خانواده قربانیان در دیدار با سخنگوی وزارت امور خارجه، پیگیری جدی و روشن شدن ابعاد این جنایت را برای نهادهای حقوقی بینالمللی خواستار شدند.
برنامه سفر یکروزه اسماعیل بقایی به لامرد شامل ادای احترام به قربانیان، بازدید از اماکن آسیبدیده، برگزاری نشست خبری با رسانههای داخلی و بینالمللی در محل وقوع حادثه و سخنرانی در تجمع «امت مبعوث» است.