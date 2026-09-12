به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل مدیریت بحران مازندران از برآورد ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی خسارت طوفان ۱۷ شهریور در بخش‌های مختلف استان خبر داد.

محمدی گفت: طوفان هفته گذشته به بخش‌های مسکونی، زیربنایی، کشاورزی و عمرانی خسارت وارد کرد که بیشترین خسارت مربوط به بخش کشاورزی با حدود هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: بیش از ۷۷۰ واحد مسکونی نیز بین ۳۰ تا ۷۰ درصد خسارت دیدند که میزان خسارت این بخش حدود هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران گفت: شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان نیز در طوفان هفته گذشته بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان خسارت دیدند و در بخش راهداری نیز ۳۸۶ میلیارد تومان خسارت وارد شد.

محمدی افزود: بیشترین میزان بارندگی در این طوفان در سلمانشهر با ۲۲۴ میلی‌متر و محمودآباد با ۱۷۰ میلی‌متر ثبت شد.

وی گفت: بیشترین سرعت وزش باد نیز با ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت در ساری ثبت شد که موجب سقوط بیش از ۱۳۰ اصله درخت کهنسال در این شهرستان شد.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران افزود: با پیگیری استاندار مازندران، رئیس‌جمهور دستور رسیدگی به نیاز‌ها و تأمین اعتبارات مورد نیاز برای جبران خسارت‌ها و بازسازی مناطق آسیب‌دیده را صادر کرده است.