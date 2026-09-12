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مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش گفت: نظارت بر فرآیند انتخابات و شبکهسازی از میان والدینی که میتوانند در مدیریت مسائل و بحرانهای مدرسه نقشآفرینی کنند، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر نقش مؤثر خانواده در فرآیند تعلیم و تربیت گفت: ارتقای مدیریت آموزشگاهی، نیازمند همراهی خانوادهها و نظارت دقیق بر فرآیندهای آموزشی در مدارس است و حراست میتواند نقش مهمی در تحقق این برنامهها ایفا کند.
عاطفهسادات مدبرنژاد در چهلوششمین وبینار مرکز حراست با استانها با اشاره به دستورالعمل ارتقای مدیریت آموزشگاهی، افزود: در این دستورالعمل، نسبت حوزههای مختلف با بازگشایی مدارس و فعالیتهای درون مدرسه مشخص شده و انجمن اولیا و مربیان نیز به عنوان حوزه خانواده، وظایف و نقش مشخصی در این فرآیند دارد.
خانواده؛ رکن مهم در فرآیند تربیت
مدبرنژاد با تأکید بر ضرورت نقشآفرینی خانواده در فرآیند تربیتی مدارس گفت: بر اساس مبانی تربیتی اسلام، خانواده دارای ولایت تربیتی است و هر اندازه بتوانیم خانواده را در مسیر تربیتی با خود همراه و توانمند کنیم، با تبعات و بحرانهای کمتری مواجه خواهیم شد.
وی افزود: در برنامه ارتقای مدیریت آموزشگاهی، برای مدارس هدف، ظرفیتهایی در حوزه آموزش و توانمندسازی خانواده پیشبینی شده است که اجرای مؤثر آن نیازمند همکاری مجموعههای مختلف در میدان است.
تقویت فرآیند انتخاب و توانمندسازی مدرسان آموزش خانواده
مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش با اشاره به فرآیند انتخاب مدرسان آموزش خانواده در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در این فرآیند، تعیین تکلیف مدرسان قبلی نیز مورد توجه قرار گرفت و در نهایت ۵۷۳ مدرس انتخاب شدند. بهزودی آزمون انتخاب مدرس آموزش خانواده در استانها برگزار خواهد شد و انتظار میرود حراست و انجمن اولیا و مربیان با همراهی و همافزایی، زمینه انتخاب افراد توانمند و مناسب برای این مسئولیت را فراهم کنند.
مدبرنژاد همچنین با اشاره به وجود بانک اطلاعاتی ۹۰۰ مدرس آموزش خانواده گفت: ممکن است افرادی به این فرآیند اضافه یا از آن خارج شوند که در این زمینه نیز همراهی حراست استانها برای اتخاذ تصمیمهای دقیق و مناسب ضروری است.
وی از پیشبینی دوره توانمندسازی مدرسان آموزش خانواده خبر داد و افزود: این دوره برای تمامی مدرسان برگزار خواهد شد و تلاش میشود افرادی در این فرآیند حضور داشته باشند که بتوانند در اجرای دورههای آموزشی در مدارس، همراه برنامههای استانها باشند.
«والدگری آگاهانه»؛ رویکرد آموزش خانواده در مدارس
مدیرکل انجمن اولیا و مربیان با اشاره به محتوای دورههای آموزش خانواده گفت: آموزش خانواده باید به صورت کلاسی و متناسب با پایههای تحصیلی در سطح مدرسه برگزار شود تا ضمن انتقال نکات آموزشی به والدین، زمینه شنیدن دیدگاهها و مسائل خانوادهها نیز فراهم شود.
وی عنوان این برنامه را «والدگری آگاهانه» اعلام کرد و گفت: این عنوان از دوران جنگ ۱۲ روزه در بستر شاد مورد استفاده قرار گرفته و والدین و استانها با آن آشنایی دارند؛ بنابراین میتواند بستر مناسبی برای استمرار این آموزشها باشد.
مدبرنژاد تأکید کرد: نظارت بر نحوه برگزاری این دورهها در مدارس اهمیت زیادی دارد و تجربه حراست در طرح نماد و دورههای آموزش خانواده در مناطق لازم التوجه، ظرفیت ارزشمندی برای نظارت و ارزیابی اجرای برنامهها تا سطح مدرسه است.
تولید بسته آموزشی و مشاورهای برای خانوادهها
وی یکی دیگر از برنامههای انجمن اولیا و مربیان را طراحی و تولید بسته آموزشی و مشاورهای برای خانوادهها عنوان کرد و افزود: این بسته با رویکردهای صیانتی و مراقبتی، روانشناختی و قانونی ـ اجتماعی تدوین خواهد شد تا دغدغههای مطرحشده در حوزه خانواده، با زبان قابل پذیرش و کاربردی در اختیار والدین قرار گیرد.
مدیرکل انجمن اولیا و مربیان گفت: محتوای پشتیبان آموزش خانواده در اختیار استانها و مدرسان قرار خواهد گرفت و تمرینهای لازم نیز برای اجرای بهتر آن پیشبینی میشود.
وی پیشنهاد کرد مدیران مدارس یا مدیران گروههای مدارس در بسترهای ارتباطی، به صورت متمرکز در اختیار انجمن اولیا و مربیان قرار گیرند تا بستههای آموزشی مستقیماً به این افراد منتقل و از طریق آنان در اختیار والدین قرار گیرد.
مدبرنژاد با تأکید بر اهمیت ارزیابی اجرای این بستهها در میدان گفت: برای اجرای این برنامه، زمانبندی و فرآیند ارزیابی در سطح مدارس طراحی خواهد شد و مهمتر از تولید و اجرای بسته، نظارت بر میزان اثربخشی آن و اطمینان از کمککننده بودن محتوا برای خانوادههاست.
انتخابات انجمن اولیا و مربیان؛ فرصتی برای شبکهسازی والدین
مدیرکل انجمن اولیا و مربیان همچنین به برگزاری انتخابات انجمنهای اولیا و مربیان در استانها اشاره کرد و گفت: نظارت بر فرآیند انتخابات و شبکهسازی از میان والدینی که میتوانند در مدیریت مسائل و بحرانهای مدرسه نقشآفرینی کنند، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: اگر افراد دغدغهمند و علاقهمند به فعالیتهای تربیتی وارد انجمنهای اولیا و مربیان شوند، میتوانند در کنار مدیر مدرسه قرار گرفته و اجرای برنامههای آموزشگاهی را تسهیل کنند.
مدبرنژاد با اشاره به ظرفیت والدین برای همراهسازی سایر خانوادهها اظهار کرد: والدین میتوانند در جلب مشارکت دیگر والدین برای حضور در دورههای آموزشی نقش مؤثری داشته باشند؛ چراکه گاهی ارتباط و همراهی میان والدین میتواند زمینه استقبال بیشتر از برنامههای آموزشی مدرسه را فراهم کند.
همافزایی حراست و انجمن اولیا و مربیان برای اجرای مؤثر برنامهها
وی در پایان با قدردانی از رئیس مرکز حراست و همکاران این مجموعه در استانها گفت: مجموعه انجمن اولیا و مربیان و همکاران استانی، برای اجرای برنامههای طراحیشده آمادگی دارند و امیدوارند با توجه به نقش و سهمی که برای هر یک از حوزهها در دستورالعمل ارتقای مدیریت آموزشگاهی مشخص شده است، بتوانند این مسئولیت را به بهترین شکل به انجام برسانند.