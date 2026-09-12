رئیس فدراسیون فوتبال گفت: برای حل شدن مشکل اعزام تیم‌های فوتبال به رقابت‌های بین المللی صبح امروز نامه‌ای به فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کردیم تا مشکل حل شود.

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما ، اظهار کرد: با توجه به اینکه خبر بسته شدن برخی از مرز‌ها شب گذشته منتشر شد، برای حل شدن مشکل اعزام تیم‌های فوتبال به رقابت‌های بین المللی صبح امروز نامه‌ای به فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کردیم تا مشکل حل شود.

وی افزود: هرچند امروز و فردا فیفا و‌ای اف سی تعطیل هستند ولی ما در اولین فرصت امروز صبح نامه را برای هر دو نهاد ارسال کردیم که تیم‌های ما بتوانند اعزام شوند. یک تیم باید راهی عمان شود و بانوان ما هم دو اعزام در پیش دارند.

تاج تصریح کرد: دشمنان ما می‌خواهند کاری کنند که ما به کشور‌های دیگر دسترسی نداشته باشیم ولی ما در روز‌های سخت جنگ هم تیم هایمان را اعزام کردیم و مشکل زیادی نداشتیم. البته مشکل بسته شدن مرز عراق هم فکر نمی‌کنم خیلی جدی و طولانی باشد و احتمالا به زودی باز خواهد شد.

وی در پایان خاطر نشان کرد، ما در کشور امنیت کامل داریم و همه سالن‌ها پر از تماشاگر است که این مولفه امنیتی را بالا می‌برد.