پخش زنده
امروز: -
ترامپ در مراسم یادبود حملات ۱۱ سپتامبر چرت زد و این خوابآلودگی ترامپ باز هم در ایکس سوژه شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از وبگاه «نیو ریپابلیک»، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، حین حضور روی صحنه در مراسم یادبود حملات یازده سپتامبر در پنتاگون، چندین بار چرت زد واین خوابآلودگی ترامپ باز هم در ایکس سوژه شد.
گزارش تصویری روزنامه «دیلیبیست» هم از مراسم سالگرد حادثه ۱۱ سپتامبر نشان میدهد دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در چند بخش از این مراسم چشمان خود را بسته و سرش را پایین انداخته است؛ تصاویری که با واکنش تمسخرآمیز کاربران خارجی و انتقاد از توانایی جسمی و مدیریتی وی همراه شده است.
برخی کاربران با یادآوری موارد مشابه از چرت زدن یا بسته بودن چشمان ترامپ در مراسمهای پیشین، این رفتار را بهویژه در زمان قرائت نام قربانیان ۱۱ سپتامبر، بیاحترامی به خانواده کشته شدهها و مردم آمریکا دانستند.
شماری از کاربران نیز با لحنی تمسخرآمیز تصاویر ترامپ را بازنشر کرده و پرسیدهاند رئیسجمهور آمریکا که باید در چنین مراسمی نماد توجه و احترام به قربانیان باشد، چگونه در جریان بخشهای مختلف مراسم چشمان خود را بسته و سرش را پایین انداخته است.