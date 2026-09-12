مردم ولایتمدار شهر‌های استان اصفهان در صد و نود و پنجمین شب اجتماع شبانه، موثرترین راه برای مقابله با فشار‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و نظامی اتحاد و همدلی مردم سراسر میهن اسلامی است.

اتحاد میان مردم و مسئولان، کلید مقابله با فشار‌های دشمن

اتحاد میان مردم و مسئولان، کلید مقابله با فشار‌های دشمن

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم ولایتمدار شهر‌های استان در صد و نود و پنجمین شب اجتماع شبانه، با تأکید بر همبستگی ملی و انسجام میان اقشار جامعه و مسئولان، این اتحاد را مؤثرترین راهکار برای مقابله با فشار‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی دشمن برشمردند.

در این مراسم که با حضور گسترده مردم برگزار شد، حاضران علاوه بر ابراز خشنودی از پیروزی‌ها و پیشروی‌های محور مقاومت در یمن، شرکت‌کنندگان در این اجتماع شبانه تأکید کردند: تقویت پیوند میان مردم و دستگاه‌های اجرایی، سد محکمی در برابر توطئه‌های دشمن است و این همبستگی، عامل اصلی پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی در مسیر استقلال و عزت ملی است.