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دانشگاه ارومیه با بهسازی سیستمهای سرمایشی، گرمایشی و ارتقای زیرساختهای شبکه، ظرفیت ۴ هزار نفری خوابگاههای خود را برای پذیرش دانشجویان در سال تحصیلی جدید اعلام کرد. با تکمیل ظرفیت خوابگاههای دولتی، پیشبینی میشود دانشجویان مازاد از طریق خوابگاههای خودگردان تحت نظارت دانشگاه اسکان یابند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه از آمادهسازی ظرفیت ۴ هزار نفری خوابگاهها برای سال تحصیلی جدید خبر داد و اعلام کرد که فرآیند انتخاب اتاق و خوابگاه امسال بهصورت سیستمی و الکترونیکی انجام میشود.
حبیب شیرزاد، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه، در گفتگو با ایسنا با اشاره به تکمیل ظرفیت خوابگاههای دولتی گفت: با توجه به پیشبینی تکمیل ظرفیت، در صورت مراجعه حضوری دانشجویان کارشناسی، حدود ۷۰۰ نفر در قالب «خوابگاههای خودگردان» تحت نظارت دانشگاه اسکان خواهند یافت. وی همچنین تاکید کرد که دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دانشجویان روزانه در سنوات مجاز، از پوشش خوابگاههای دولتی بهرهمند میشوند.
شیرزاد با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای بهسازی خوابگاهها، افزود: سیستمهای سرمایشی و گرمایشی مورد بازبینی قرار گرفته و مشکل اینترنت در چهار خوابگاه محل اسکان دانشجویان تحصیلات تکمیلی، با صرف بیش از ۸۵ میلیارد ریال، بهطور اساسی برطرف شده است. وی همچنین خاطرنشان کرد که تمامی خوابگاهها ۴۸ ساعت پیش از آغاز کلاسها آماده پذیرش دانشجویان خواهند بود.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای موجود پرداخت و گفت: با توجه به قدمت برخی ساختمانها، هزینههای نگهداری بالا است و برای رفع کامل مشکلات و بهبرای این خبر، با توجه به اهمیت دانشگاه ارومیه به عنوان قطب علمی منطقه و دغدغههای رفاهی دانشجویان، دو پیشنهاد برای تیتر و لید (مقدمه) آماده کردهام. سعی شده است ضمن حفظ دقت در جزئیات، لحن گزارش حرفهایتر و برای مخاطب جذابتر شود.