وزنه‌برداران پسر استان فارس در المپیاد استعداد‌های برتر کشور، با کسب عنوان قهرمانی و نایب‌قهرمانی، ۷ نشان رنگارنگ را به دست آوردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، وزنه‌برداران پسر استان فارس در رده‌های سنی ۱۲-۱۳ و ۱۴-۱۵ سال المپیاد استعدادهای برتر کشور، با کسب عنوان قهرمانی و نایب‌قهرمانی، ۷ نشان رنگارنگ را به دست آوردند .

این موفقیت‌ها که در «جام فرشته‌های میناب» رقم خورد، نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در رده‌های پایه است.

در رده سنی ۱۲-۱۳ سال، تیم فارس با کسب ۵۶۸ امتیاز، بالاتر از همه رقبای خود بر سکوی نخست ایستاد و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و در این رده‌بندی، تیم مازندران با ۵۵۷ امتیاز دوم و خوزستان با ۵۳۲ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفتند.

در جدول نشان‌های این رده، فارس با ۲ نشان طلا، یک نقره و یک برنز در رتبه نخست قرار گرفت.

امیررضا کشاورزی در دسته ۸۵ کیلوگرم و شاهرخ امیری در دسته ۶۰ کیلوگرم، موفق به کسب نشان طلا شدند و محمد اسلامی در دسته ۶۰ کیلوگرم، نشان نقره را برای فارس به ارمغان آورد.

در رده سنی ۱۴-۱۵ سال، تیم فارس با کسب ۵۴۴ امتیاز عنوان نایب‌قهرمانی را به دست آورد؛ در این رده خوزستان با ۵۳۷ امتیاز قهرمان شد و مازندران با ۵۲۲ امتیاز بر سکوی سوم ایستاد.

در جدول نشان‌های این رده نیز فارس با یک نشان طلا، ۲ نقره و یک برنز جایگاه دوم را کسب کرد که در این بخش سید نوید دهقانیان در دسته ۹۵+ کیلوگرم، موفق به دریافت نشان برنز شد.