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مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی بر ضرورت تسریع در راهاندازی بازارچه مرزی تمرچین و تکمیل زیرساختهای مورد نیاز تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی بر ضرورت تسریع در راهاندازی بازارچه مرزی تمرچین و مشخص شدن دقیق وظایف دستگاههای اجرایی برای تکمیل زیرساختهای مورد نیاز تأکید کرد.
ارسلان شکری اظهار کرد: راهاندازی بازارچه مرزی تمرچین میتواند نقش مؤثری در توسعه فعالیتهای اقتصادی، تجاری و مرزی منطقه داشته باشد و تحقق این هدف نیازمند هماهنگی و همکاری همه دستگاههای مرتبط است.
وی افزود: برای تسریع در اجرای این طرح باید نیازهای اولیه و اقدامات اجرایی از جمله تأمین دسترسی مناسب، ورودی و خروجی، استقرار امکانات موقت و آمادهسازی محدوده بازارچه با استفاده از ظرفیت ماشینآلات و امکانات دستگاههای اجرایی شهرستان بهصورت دقیق تعیین شود.
شکری با اشاره به محدودیت ماشینآلات راهداری و نزدیک شدن به فصل زمستان گفت: با وجود این محدودیتها ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان آمادگی دارد در چارچوب امکانات موجود برای تسریع در آمادهسازی زیرساختهای مورد نیاز همکاری کند و باید از ظرفیت سایر ادارات، شهرداری و پیمانکاران منطقه نیز استفاده شود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی همچنین بر تعیین متولی و محل تأمین اعتبار برای تجهیز بازارچه و استقرار تأسیسات و امکانات مورد نیاز تأکید کرد و گفت: تعیین مسئولیت هر دستگاه، میزان منابع مالی و نحوه تأمین تجهیزات برای پیشبرد سریع امور ضرورس است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت محور تمرچین اظهار کرد: این مسیر علاوه بر ظرفیتهای بازارچهای و مبادلات مرزی، از قابلیت بالایی برای توسعه ترانزیت و اتصال به مسیرهای بینالمللی برخوردار است و میتواند در شرایط مختلف بهعنوان یکی از مسیرهای جایگزین برای دسترسی به کریدورهای منطقهای و کشورهای همسایه مورد استفاده قرار گیرد.
شکری همچنین با اشاره به تردد زائران اربعین از پایانه مرزی تمرچین گفت: امسال بیش از ۱۰۰ هزار نفر از این مسیر تردد کردند و این ظرفیت نشاندهنده جایگاه ویژه تمرچین در شبکه حملونقل و ترددهای بینالمللی استان است.