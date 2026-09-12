به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابوالفضل زمانی‌نژاد با بیان اینکه بر اساس گزارش‌های سازمان هواشناسی، سامانه بارشی جدیدی وارد استان تهران شده است، اظهار کرد: با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی شده، احتمال بارش‌های شدید، جاری شدن روان‌آب و وقوع سیلاب در مناطق کوهستانی و روستاهای حاشیه رودخانه‌ها وجود دارد و لازم است شهروندان و مسافران نکات ایمنی را به طور جدی رعایت کنند.

فرماندار فیروزکوه تأکید کرد:از همه مردم، گردشگران و مسافران درخواست می‌شود از اطراق، توقف و تردد در حریم و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد سیلاب جداً خودداری کنند و هشدارهای دستگاه‌های امدادی و خدماتی را مورد توجه قرار دهند.

وی افزود: تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی و اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و اقدامات لازم برای پیشگیری و مقابله با حوادث احتمالی در حال انجام است.

زمانی‌نژاد در پایان از شهروندان خواست در صورت بروز هرگونه حادثه، موضوع را از طریق مراجع امدادی و مدیریت بحران اطلاع‌رسانی کنند.