به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،بهمن نوری در سی‌ و یکمین جلسه تسهیلگری اظهار کرد: اهمیت صنعت معدن بر کسی پوشیده نیست و راهبرد کشور این است که پیشران‌های توسعه، ابتدا نفت و سپس معدن باشند؛ چراکه ذخایر معدنی مناسبی در کشور وجود دارد که در سال‌های گذشته از بخشی از این ظرفیت‌ها غفلت شده است.

وی افزود: یکی از آفت‌های بخش معدن در خراسان شمالی، موضوع استخراج است و اگرچه در برخی بخش‌ها فرآوری نیز انجام می‌شود، اما این میزان کافی نیست و باید با افزایش حجم فعالیت، ارزش افزوده بیشتری در استان ایجاد شود.

استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه تا تسهیلگر نباشیم، معدن روی ریل توسعه قرار نمی‌گیرد، تصریح کرد: ما مأمور به احیای واحد‌های تولیدی و خروج آنها از رکود هستیم و برای رونق تولید باید موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران و معدن‌کاران را برطرف کنیم.

نوری تأکید کرد: در خراسان شمالی باید موضوع معادن با دقت و جدیت بررسی شود و وضعیت همه معادن استان مشخص باشد تا با در اختیار داشتن یک بانک اطلاعاتی جامع، بتوانیم تصمیم‌گیری دقیق‌تری برای رفع مشکلات آنها داشته باشیم و زمینه تولید بدون دغدغه را فراهم کنیم.

وی هدف از برگزاری جلسات تسهیلگری را مانع‌زدایی از مسیر تولید دانست و گفت: همه ما در کنار تولیدکنندگان هستیم و رویکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز باید حمایت از تولید و کمک به رونق آن باشد.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به وجود ناترازی‌ها و محدودیت‌های موجود در کشور افزود: ناترازی وجود دارد، اما مهم این است که تولیدکنندگان بدانند در شرایط محدودیت نیز عدالت رعایت می‌شود؛ چراکه تولید و اشتغال باید پایدار باشد و برای ایجاد جهش در اقتصاد استان و کشور تلاش کنیم.

نوری همچنین درباره قطعی برق معادن گفت: با توجه به اینکه قطعی برق به حوزه تولید آسیب وارد می‌کند، لازم است این موضوع از سوی وزارت نیرو تعدیل شود تا فعالیت واحد‌های معدنی با کمترین آسیب و وقفه ادامه یابد.

وی خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی استان خاطرنشان کرد: مدیران و مسئولان دستگاه‌ها نمایندگان ما هستند و سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در صورت مشاهده عدم رسیدگی یا وجود مشکل در روند امور می‌توانند موضوع را به ما اطلاع دهند.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: از مدیران دستگاه‌های اجرایی انتظار داریم اصلاح رویه‌ها و استعلام‌های مورد نیاز را نیز با جدیت پیگیری کنند و برای بخش معدن وقت کافی بگذارند تا مشکلات این حوزه برطرف شود.

در این جلسه مشکلات بهره‌برداران معدن مرمر کلاته باقرخان، معدن باباامان شرق، معادن جاجرم، مجموعه معادن پارسیان گرمه و معدن هماتیت اینچه علیا در حوزه‌های انرژی، حقوق دولتی، تسهیلات، معارضان محلی، اختصاص سوخت، کمبود مواد ناریه، هزینه ترانزیت، تجاوز از قدرت، افزایش قیمت سوخت و قطعی برق مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین رئیس خانه معدن استان، موضوعاتی از جمله کمبود مواد ناریه، تسریع در اعلام معادن مشمول ماده ۲۰ و عضویت خانه معدن در شورای معادن و کمیسیون کشف قیمت را مطرح کرد.

در ادامه این نشست، هادی رجایی‌نیا، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، با اشاره به برنامه استان برای حمایت از بخش معدن گفت: احیای واحد‌های راکد معدنی و حمایت ویژه از معادن در دستور کار قرار دارد.

سیدمجتبی علوی‌مقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار نیز اظهار کرد: اگر مشکلات حوزه معادن از سوی دستگاه‌های اجرایی متولی به‌صورت شفاف مطرح و بررسی شود، اختلافات به حداقل خواهد رسید و مسیر رفع موانع با سرعت بیشتری طی می‌شود.