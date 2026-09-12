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واحد دوبلاژ اداره کل تأمین و رسانه بینالملل سیما، دو اثر جدید را با حضور جمعی از گویندگان پیشکسوت و جوان دوبله کرد که بهزودی از شبکههای مستند و چهار سیما پخش خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند حیاتوحش «بیلی و مولی: یک داستان عاشقانه» (۲۰۲۴، آمریکا) به مدیریت دوبلاژ لادن سلطانپناه و صدابرداری مهدی پاینده، مراحل آمادهسازی را برای پخش از شبکه مستند سیما طی کرده است.
این اثر که با روایت دانیال الیاسی، ارسلان جولایی، سحر صحامیان، نیما نکوییفرد و لادن سلطانپناه دوبله شده، داستان دوستی غیرمنتظره مردی به نام بیلی با یک سمور وحشی آسیبدیده در جزایر شتلند اسکاتلند را روایت میکند و بر اهمیت مسئولیتپذیری و مهربانی انسان در قبال حیاتوحش تأکید دارد.
همچنین، فیلم سینمایی «پولساز» (۲۰۲۵، فرانسه) در گونه درام، تاریخی و جنایی به مدیریت دوبلاژ کریم بیانی و صدابرداری حسین حسنیفر، برای پخش از شبکه چهار سیما آماده شده است.
در این فیلم که با حضور ۲۴ تن از گویندگان مطرح دوبله شده است، داستان مهندسی مستعد روایت میشود که به دلیل بیتوجهی به تواناییهایش، به مسیر جعل پول و چالش با نظام مالی فرانسه کشیده میشود.
این اثر در کنار روایت داستانی، با نگاهی انتقادی به پیامدهای منفی قانونشکنی و آسیبهای فردی و اجتماعی نظامهای سرمایهداری در جوامع غربی میپردازد.