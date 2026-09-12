سرهنگ رجبی، به عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان قوچان،معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرمانده ارشد انتظامی استان خراسان رضوی، در مراسم معارفه فرمانده جدید انتظامی قوچان با قدردانی از خدمات سرهنگ قربانی، فرمانده سابق،گفت: ارائه خدمات مطلوب و تسهیل امور شهروندان باید در اولویت فعالیت نیرو‌های انتظامی قرار گیرد.

سرتیپ دوم احمد نگهبان، افزود: بومی‌بودن فرمانده جدید، فرصتی استراتژیک برای شناخت بهتر ظرفیت‌ها و مسائل شهرستان محسوب می‌شود.

رسول فرزادفرد، فرماندار قوچان، با اشاره به عملکرد سرهنگ قربانی در دوران خدمت، گفت: هماهنگی بی‌سابقه فرماندهی انتظامی با اعضای شورای تأمین، سپاه و دستگاه‌های قضایی و امنیتی، موجب شد شهرستان قوچان با کمترین آسیب از حوادث سال گذشته عبور کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین هراتی‌مطلق، امام جمعه قوچان نیز با یادآوری ضرورت همراهی پلیس با جامعه، گفت: اقتدار باید با مهربانی همراه باشد. حضور مؤثر نیرو‌های انتظامی در برنامه‌های اجتماعی و مذهبی، نشان‌دهنده تعامل سازنده این نیرو با مردم است.

سرهنگ نظری، فرمانده سپاه ناحیه قوچان نیز با اشاره به سطح بالای همکاری میان سپاه و فرماندهی انتظامی، بر تداوم این هم‌افزایی در دوره مسئولیت فرمانده جدید، تأکید کرد.

سرهنگ قربانی، فرمانده سابق انتظامی قوچان، با قدردانی از حمایت مسئولان و همراهی مردم، از دستاورد‌های دوران خدمت خود، از جمله احداث و تحویل ۴۸ واحد مسکونی سازمانی برای کارکنان انتظامی یاد کرد.

در پایان، سرهنگ رجبی، فرمانده جدید انتظامی شهرستان قوچان، با اعلام اولویت‌های خود، بر ارتقای احساس امنیت شهروندان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی برای خدمت‌رسانی بهتر تأکید کرد.