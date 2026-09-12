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مدیرکل سلامت خارج از کشور جمعیت هلالاحمر، از اجرای پویش بشردوستانه سلامت، توسط مرکز سلامت هلالاحمر ایران در سنروکه شهر آلتو لاپاز بولیوی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سهیل سلطانی، مدیرکل سلامت خارج از کشور جمعیت هلالاحمر، با اشاره به فعالیتهای بشردوستانه مراکز سلامت جمعیت هلالاحمر ایران در خارج از کشور، گفت: یکی از مهمترین رویکردهای این مراکز، حضور در کنار جوامع محلی و کمک به ارتقای سلامت مردم از مسیر پیشگیری، آموزش، غربالگری و ارائه خدمات سلامت است.
وی افزود: مرکز سلامت لاپاز جمعیت هلالاحمر ایران با برگزاری یک پویش بشردوستانه سلامت در سنروکه شهر آلتو لاپاز بولیوی، خدمات مختلف سلامت را در دسترس مردم این بخش قرار داد و تلاش کرد بخشی از نیازهای سلامت جامعه محلی را از مسیر اقدامات پیشگیرانه و مراقبتهای اولیه پاسخ دهد.
سلطانی ادامه داد: در این پویش، خدماتی از جمله ارزیابی و معاینه پزشکی، پایش فشار خون و قند خون، غربالگری و بیماریابی و همچنین آموزشهای چهرهبهچهره در زمینه رعایت اصول بهداشت و سلامت فردی ارائه شد. همچنین افرادی که در فرآیند غربالگری نیازمند بررسیهای بیشتر تشخیص داده شدند، برای ادامه روند تشخیصی و درمانی به مرکز سلامت ارجاع شدند.
مدیرکل سلامت خارج از کشور جمعیت هلالاحمر با تأکید بر اهمیت نگاه پیشگیرانه در برنامههای سلامت، تصریح کرد: حضور تیمهای سلامت در میان مردم این امکان را فراهم میکند که علاوه بر ارائه خدمات اولیه، آگاهی عمومی درباره عوامل مؤثر بر سلامت افزایش یابد و برخی مشکلات و بیماریها پیش از رسیدن به مراحل پیچیدهتر شناسایی شوند.
وی با بیان اینکه بشردوستی و نوعدوستی از پایههای اصلی فعالیتهای جمعیت هلالاحمر است، ادامه داد: فعالیتهای سلامتمحور هلالاحمر ایران در خارج از کشور نیز بر همین مبنا شکل گرفته و هدف آن فقط ارائه خدمات درمانی نیست؛ بلکه تلاش میکنیم با آموزش، پیشگیری، غربالگری و ارتباط مستقیم با مردم، در مسیر ارتقای سلامت جامعه میزبان نیز نقشآفرین باشیم.
سلطانی افزود: پویش سلامت در سنروکه شهر آلتو لاپاز، نمونهای از همین رویکرد است؛ رویکردی که در آن دانش و توان تخصصی نیروهای سلامت هلالاحمر ایران در خدمت انسانها قرار میگیرد و سلامت به بستری برای ارتباط و همکاری میان ملتها تبدیل میشود.
مدیرکل سلامت خارج از کشور جمعیت هلالاحمر ادامه داد: فعالیت مرکز سلامت لاپاز در کنار ارائه خدمات تشخیصی و درمانی، ظرفیت قابل توجهی برای پیشگیری، آموزش سلامت و شناسایی زودهنگام بیماریها ایجاد کرده است و برگزاری برنامههایی از این دست میتواند به تقویت ارتباط مرکز با جامعه محلی و افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت کمک کند.
سلطانی با اشاره به اینکه زمانی که یک تیم سلامت ایرانی در فاصلهای دور از کشور، در کنار مردم یک جامعه محلی قرار میگیرد و با ارائه خدمات پزشکی، آموزش و مراقبتهای پیشگیرانه به سلامت آنان کمک میکند، در واقع بخشی از فرهنگ نوعدوستی و بشردوستی هلالاحمر ایران را به نمایش میگذارد.تصریح کرد: تداوم چنین برنامههایی در کنار فعالیتهای جاری مراکز سلامت خارج از کشور، میتواند حضور بشردوستانه هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران را در عرصه بینالمللی بیش از پیش تقویت کرده و تصویری از ظرفیتهای تخصصی و انسانی ایران در حوزه سلامت و خدمات بشردوستانه ارائه دهد.