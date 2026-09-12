پخش زنده
امروز: -
سازمان بازرسی کل کشور در نامهای به رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، درباره فاصله میان ظرفیت موجود اراضی روستایی و میزان تخصیص واقعی زمین به متقاضیان طرح «جوانی جمعیت» هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی خنجری در این نامه با اشاره به اینکه بنیاد مسکن متولی واگذاری اراضی روستایی به متقاضیان طرح جوانی جمعیت است، خاطر نشان کرد: بررسیهای آماری از سامانه مربوطه نشان میدهد؛ از میان ۱۰ هزار و ۶۳۱ متقاضی که تأیید نهایی شدهاند، تاکنون تنها به ۵ هزار و ۶۸ نفر زمین تخصیص یافته است.
بازرس کل امور راه و شهرسازی سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با اشاره به اینکه در حالی که بیش از ۳۰۰ هزار قطعه زمین جهت واگذاری در روستاها پیش بینی شده است، فاصله قابل توجهی میان ظرفیت موجود، تقاضای فعال و تخصیص واقعی زمین مشاهده میشود، تصریح کرده است: استمرار این وضعیت با اهداف کلان قانونگذار در حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مغایر بوده است.
بازرس کل امور راه و شهرسازی در پایان ضمن هشدار برای جلوگیری از تأخیر در اجرای تکالیف قانونی و حمایت از اقشار آسیبپذیر، از رئیس بنیاد مسکن خواست تا با قید تسریع، اقدامات اصلاحی لازم را انجام داده و نتایج حاصله را به سازمان بازرسی کل کشور ارائه کند.