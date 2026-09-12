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وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: از آغاز جنگ نسل کشی در نوار غزه در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲)، آمار شهدا به ۷۳ هزار و ۷۸۳ نفر و آمار زخمیها به ۱۷۴ هزار و ۷۳۸ نفر افزایش یافته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از کانال تلگرامی خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت غزه از انتقال پیکرهای ۱۰ شهید و ۵۶ زخمی طی ۴۸ ساعت گذشته به بیمارستانهای نوار غزه خبر داد.
وزارت بهداشت غزه افزود: از آغاز آتش بس در یازدهم اکتبر(۱۹ مهر) یک هزار و ۳۶۹ فلسطینی شهید و ۴ هزار و ۶۲۷ نفر زخمی شدهاند و پیکرهای ۸۳۱ فلسطینی از زیر آوار بیرون آورده شده است.
وزارت بهداشت غزه خاطر نشان کرد: از آغاز جنگ نسل کشی در نوار غزه در هفتم اکتبر ۲۰۲۳(۱۵ مهر ۱۴۰۲)، آمار شهدا به ۷۳ هزار و ۷۸۳ نفر و آمار زخمیها به ۱۷۴ هزار و ۷۳۸ نفر افزایش یافته است.