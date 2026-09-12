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اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه با هدف صیانت از گونههای ارزشمند جانوری و پیشگیری از انتقال بیماریهای مشترک میان دامهای اهلی و حیاتوحش، عملیات لایروبی و ضدعفونی منابع آبی منطقه را کلید زد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه با اشاره به اهمیت پایش و بهداشت منابع آبی حیات وحش اظهار داشت: این عملیات در راستای ارتقای شرایط بهداشتی آبشخورها و کاهش خطر انتقال عوامل بیماریزا در زیستگاههای طبیعی شهرستان انجام شد.
فرشاد فیروزنیا افزود: آبشخورها بهصورت مستمر پایش و در صورت نیاز لایروبی، شستوشو و گندزدایی میشوند تا از تجمع آلودگی و فراهم شدن شرایط انتقال بیماری جلوگیری شود.
وی گفت: بیماریهایی مانند طاعون نشخوارکنندگان کوچک، تب برفکی و تب مالت میتوانند از طریق تماس و همزیستی دامهای اهلی و حیاتوحش، سلامت جمعیتهای جانوری را تحت تأثیر قرار دهند؛ از این رو رعایت الزامات بهداشتی و پایش مستمر منابع آبی از اقدامات ضروری برای حفاظت از گونههای ارزشمند منطقه، از جمله کل و بز، قوچ و میش و سایر گونههای حیاتوحش است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه تاکید کرد: تداوم این اقدامات در کنار پایش وضعیت حیات وحش و منابع آبی، نقش مهمی در کاهش مخاطرات بهداشتی و حفظ سلامت زیستگاههای طبیعی شهرستان دارد.