به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر پایانه مرزی سرو از تردد ۸ هزار و ۲۴۶ دستگاه کامیون ترانزیتی ورودی و خروجی در این پایانه طی پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

بابک شیوخی اظهار کرد: طی پنج‌ماهه نخست امسال، در مجموع ۸ هزار و ۲۴۶ دستگاه کامیون ترانزیتی از پایانه مرزی سرو تردد داشته‌اند.

وی افزود: این آمار شامل تردد کامیون‌های ترانزیتی ورودی و خروجی است و بیانگر استمرار فعالیت‌های ترانزیتی و نقش پایانه مرزی سرو در جابه‌جایی کالا و ارتباطات تجاری با کشور‌های همسایه است.

شیوخی با اشاره به شرایط تردد در مرز‌های کشور طی ماه‌های ابتدایی سال گفت: با وجود کاهش تردد کامیون در برخی مرزها، فعالیت ترانزیتی در پایانه مرزی سرو استمرار داشته و روند تردد ناوگان در این پایانه ادامه دارد.