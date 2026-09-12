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مدیر پایانه مرزی سرو از تردد ۸ هزار و ۲۴۶ دستگاه کامیون ترانزیتی ورودی و خروجی در این پایانه طی پنجماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر پایانه مرزی سرو از تردد ۸ هزار و ۲۴۶ دستگاه کامیون ترانزیتی ورودی و خروجی در این پایانه طی پنجماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.
بابک شیوخی اظهار کرد: طی پنجماهه نخست امسال، در مجموع ۸ هزار و ۲۴۶ دستگاه کامیون ترانزیتی از پایانه مرزی سرو تردد داشتهاند.
وی افزود: این آمار شامل تردد کامیونهای ترانزیتی ورودی و خروجی است و بیانگر استمرار فعالیتهای ترانزیتی و نقش پایانه مرزی سرو در جابهجایی کالا و ارتباطات تجاری با کشورهای همسایه است.
شیوخی با اشاره به شرایط تردد در مرزهای کشور طی ماههای ابتدایی سال گفت: با وجود کاهش تردد کامیون در برخی مرزها، فعالیت ترانزیتی در پایانه مرزی سرو استمرار داشته و روند تردد ناوگان در این پایانه ادامه دارد.