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صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با وجود محدودیتهای ناشی از جنگ تحمیلی و پیامدهای آن، زودتر از موعد مقرر قانونی تهیه و در ۱۱ شهریور به رئیسجمهور ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ لوح فشرده حاوی اطلاعات صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، مطابق عناوین و تقسیمات مقرر در قانون، در تاریخ ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۵ به رئیسجمهور ارائه شده است.
این اقدام با تلاش و حضور مستمر همکاران خزانهداری کل کشور و با وجود محدودیتهای ناشی از جنگ تحمیلی و پیامدهای آن انجام شده و امکان ارائه صورتحساب عملکرد بودجه را پیش از موعد مقرر قانونی فراهم کرده است.
صورتحساب عملکرد بودجه کل کشور، گزارش مالی عملکرد بودجهای دستگاههای اجرایی کشور است و از مبانی مهم برای تهیه گزارش تفریغ بودجه سالانه محسوب میشود. این اقدام همچنین گامی مهم در زمینه ارتقای شفافیت مالی، پاسخگویی و افزایش سودمندی گزارش تفریغ بودجه سالانه کل کشور محسوب میشود.