به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، سرهنگ یوسف برزگر گفت: متعهدین خدمت آموزش و پرورش می‌بایست قبل از شروع تعهد خود، نسبت به ثبت درخواست متعهدین خدمت وطی دوره آموزش رزم مقدماتی از طریق دفاترخدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) اقدام کنند.

وی گفت:در راستای اجرای ماده ۷ قانون خدمت وظیفه عمومی، وزارت آموزش وپرورش مکلف است قبل از بکارگیری فارغ التحصیلان تربیت معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی با هماهنگی‌های لازم با ستاد کل نیرو‌های مسلح و سپاه پاسداران برای برگزاری دوره‌های آموزشی رزم مقدماتی در مراکز آموزش سپاه اقدام کند.

معاون وظیفه عمومی استان با تاکید بر این مطلب که متعهدین خدمت آموزش و پرورش که شروع تعهد آنان بعداز سال ۹۳ می‌باشد، می‌بایست نسبت به گذراندن دوره آموزش رزم مقدماتی اقدام کنند، افزود: متعهدینی که دارای سابقه خدمتی قبلی به میزان پایان دوره آموزش رزم مقدماتی و یا دوره تکمیلی بسیج (کفایت ازآموزش) می‌باشند، می‌بایست پس از ثبت درخواست در سامانه وظیفه عمومی ازطریق آموزش و پرورش به سپاه معرفی تا جهت درخواست کارت پایان خدمت آنان اقدام شود.

وی اذعان داشت: متولی اصلی تعیین تکلیف و هماهنگی اجرای تعهد و دوره آموزش این متعهدین با وزارت آموزش وپرورش می‌باشد لذا هرگونه پیگیری در این خصوص می‌بایست ازآن طریق مطالبه گردد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد:مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق کانال سازمان در پیام رسان‌های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.