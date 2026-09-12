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سازمان حفاظت محیطزیست از شناسایی عرصههای واجد شرایط برای معرفی به عنوان ذخیرهگاه زیستکره جدید کشور و ثبت در شبکه جهانی ذخیرهگاههای زیستکره یونسکو خبر داد.
به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، اسکندر گردمردی، کارشناس زیستگاههای خشکی دفتر زیستگاهها و امور مناطق سازمان حفاظت محیطزیست، گفت: شبکه ملی ذخیرهگاههای زیستکره با هدف تبادل تجربه و درسآموختههای ۱۴ ذخیرهگاه زیستکره کشور و با مشارکت گروههای مختلف ذینفع در حال فعالیت است.
وی افزود: نمایندگان جامعه مدنی، دستگاههای دولتی، جوامع روستایی و عشایری و گروههای صنفی از جمله کوهنوردان، زنبورداران، بومکلبهداران و فعالان طبیعتگردی در این شبکه مشارکت دارند.
گردمردی ادامه داد: تولید محتوای تخصصی در قالب پادکست، ویدئوکست و اینفوگرافیک و همچنین ترجمه و تألیف کتابچههای راهنما و دستورالعملهای مرتبط با مدیریت ذخیرهگاههای زیستکره از دیگر برنامههای این دفتر است.
وی همچنین از پیگیری برای معرفی ذخیرهگاه زیستکره پیشنهادی مشترک فرامرزی هورامان خبر داد و گفت: در گام نخست، شناسایی و تعیین محدوده اکوسیستمهای معرف و زیستگاه گونههای انحصاری و بومزاد در استان کردستان آغاز شده است.
کارشناس زیستگاههای خشکی سازمان حفاظت محیطزیست افزود: این محدودهها با عرصههای زندگی روستاییان و عشایر نیمهکوچرو منطقه همپوشانی دارد و در گام بعدی، عرصههای مشابه در استان کرمانشاه شناسایی خواهد شد.
وی گفت: در نهایت، این محدودهها با عرصههای مجاور در کشور همسایه به اشتراک گذاشته میشود تا زمینه معرفی هورامان به عنوان ذخیرهگاه زیستکره پیشنهادی فرامرزی فراهم شود.
گردمردی با اشاره به آخرین وضعیت ذخیرهگاههای زیستکره کشور نیز اظهار کرد: خرداد امسال در سیوهشتمین نشست شورای هماهنگی بینالمللی برنامه انسان و زیستکره یونسکو در پاراگوئه، دالانکوه ـ قمیشلو به عنوان چهاردهمین ذخیرهگاه زیستکره ایران به ثبت رسید.