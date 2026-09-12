خانزاده و حاجی‌پور امتیازآورترین بازیکنان دیدار ایران و استرالیا در مرحله نیمه نهایی والیبال قهرمانی آسیا شدند.

خانزاده و حاجی‌پور امتیازآورترین بازیکنان دیدار ایران و استرالیا

خانزاده و حاجی‌پور امتیازآورترین بازیکنان دیدار ایران و استرالیا

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی والیبال در مرحله نیمه نهایی قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ به مصاف استرالیا رفت و سه بر یک این تیم را شکست داد.

پوریا حسین خانزاده و علی حاجی‌پور با کسب ۲۰ پوئن، امتیازآورترین بازیکنان این دیدار شدند و لورنزو پوپ بازیکن شماره سه استرالیا نیز با کسب ۱۸ پوئن، بهترین بازیکن این تیم بود.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۹۲ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۵۶ پوئن در حمله، ۷ امتیاز در دفاع، ۸ پوئن سرویس و ۲۱ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

بازیکنان تیم ملی والیبال استرالیا نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۸۵ امتیاز کسب کردند که شامل ۴۷ امتیاز حمله، ۱۱ دفاع، ۲ پوئن سرویس و ۲۵ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.