رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان گفت: تجربه‌های موفق در مدارس زمانی می‌تواند اثرگذاری گسترده‌تری داشته باشد که امکان مشاهده، گفت‌و‌گو، انتقال و بومی‌سازی آنها در اختیار سایر مدارس قرار گیرد و «نظارت همتا» از این منظر، یک فرصت یادگیری مشترک برای مدیران مدارس استعداد‌های درخشان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ الهام یاوری، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان در نشست تخصصی و بازدید «نظارت همتا» با حضور مسئولان و مدیران مدارس استعداد‌های درخشان شهرستان‌های استان تهران، به میزبانی دبیرستان استعداد‌های درخشان ناحیه یک شهرری، با اشاره به اهمیت تبادل تجربه میان مدارس سمپاد اظهار کرد: نظارت همتا» با رویکردی مشارکتی، فرصتی برای مشاهده میدانی، گفت‌وگوی حرفه‌ای میان مدیران، انتقال تجربه‌های موفق و شناسایی راهکار‌های قابل استفاده در مدیریت مدارس فراهم می‌کند.

وی افزود: در این برنامه، مدیران ضمن بازدید از فرآیند آماده‌سازی مدرسه برای آغاز سال تحصیلی، درباره ظرفیت‌ها، تجربه‌های مدیریتی و مسائل پیش‌روی مدارس گفت‌و‌گو می‌کنند و از این طریق، تجربه‌های موفق از یک مدرسه به مدرسه دیگر منتقل می‌شود.

یاوری با اشاره به اجرای برنامه‌های متعدد در سطح کشور، خاطرنشان کرد: «نظارت همتا» یکی از مجموعه رویداد‌ها و برنامه‌هایی است که با هدف تقویت کیفیت مدارس سمپاد در استان‌های مختلف طراحی و عملیاتی می‌شود و متناسب با ظرفیت‌ها و نیاز‌های هر منطقه، زمینه مشارکت مدیران، معلمان و دانش‌آموزان را در فرآیند‌های بهبود و یادگیری سازمانی فراهم می‌سازد.

رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان ادامه داد: اجرای چنین برنامه‌هایی در کنار سایر اقدامات آموزشی، تربیتی و مهارتی سازمان، در چارچوب نقشه راه ۱۰ ساله سمپاد دنبال می‌شود؛ نقشه‌ای که در آن ارتقای کیفیت مدارس، تقویت شایستگی‌های دانش‌آموزان و بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه انسانی و تجربه‌های موجود در مدارس مورد توجه قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: تجربه‌های موفق در مدارس زمانی می‌تواند اثرگذاری گسترده‌تری داشته باشد که امکان مشاهده، گفت‌و‌گو، انتقال و بومی‌سازی آنها در اختیار سایر مدارس قرار گیرد و «نظارت همتا» از این منظر، یک فرصت یادگیری مشترک برای مدیران مدارس استعداد‌های درخشان است.

یاوری در پایان تأکید کرد: هدف نهایی این برنامه‌ها، ایجاد مدارس پویا، آماده و باکیفیت برای تربیت دانش‌آموزانی توانمند و اثرگذار است و سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان این مسیر را با استفاده از ظرفیت استان‌ها و مدارس و در قالب مجموعه‌ای از برنامه‌های مستمر دنبال خواهد کرد.