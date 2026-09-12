صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، فراخوان ثبت درخواست برای بهره‌مندی از «تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال» تا سقف ۳ میلیارد تومان در ازای جذب حداقل ۳ نیروی متخصص را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پیرو ابلاغ ضابطه نحوه بهره‌مندی شرکت‌ها از تسهیلات از محل منابع قرض‌الحسنه اشتغال جزء (۱) ماده (۹۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، فراخوان تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال را منتشر کرد.

شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی تسهیلات موضوع این فراخوان باید دارای شرایط زیر باشند:

- از تسهیلات قرض‌الحسنه بودجه سنواتی (تبصره (۱۸) سال ۱۴۰۲، تبصره (۲) سال ۱۴۰۳ و تبصره (۱۵) سال ۱۴۰۴) با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی به بانک‌های عامل، استفاده نکرده باشند.

- برنامه توسعه اشتغال و افزایش فروش داشته باشند (بر اساس فرم تعهد اشتغال و فروش)

- مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نباشند.

- مطالبات غیرجاری بانکی و چک برگشتی نداشته باشد.

- بدهی مالیاتی مشمول ماده ۱۸۶ نداشته باشد.

- شرکت‌هایی که در این فراخوان ثبت‌نام کنند، به مدت ۳ ماه، امکان ثبت درخواست تسهیلات سرمایه در گردش در سامانه غزال را ندارند.

این تسهیلات در سقف ۳ میلیارد تومان در ازای جذب حداقل ۳ نیروی متخصص (مبلغ نهایی پس از ارزیابی و بر اساس تعهد اشتغال و فروش شرکت مشخص خواهد شد) و به صورت قرض‌الحسنه با معرفی به بانک‌های عامل (قرض‌الحسنه مهر ایران، ملت و تجارت) قابل پرداخت خواهد بود. دوره بازپرداخت این تسهیلات نیز ۴۸ ماهه (بدون تنفس) در نظر گرفته شده است.

ارزیابی درخواست شرکت‌ها بر مبنای اطلاعات ثبت‌شده در سامانه غزال انجام می‌شود، بنابراین هرچه اطلاعات ارائه‌شده از سوی متقاضی، کامل‌تر و دقیق‌تر باشد، ارزیابی و تصمیم‌گیری در صندوق سریع‌تر و با کیفیت‌تر انجام خواهد شد.

اولویت بررسی با شرکت‌های دانش‌بنیان تعاونی و شرکت‌های مستقر در استان‌های دارای مناطق کم برخوردار است. با توجه به ظرفیت محدود این منابع، بررسی و تصویب، بر اساس زمان ثبت درخواست مشخص می‌شود.

ثبت تقاضا برای شرکت در این فراخوان از امروز؛ شنبه ۲۱ شهریور تا دوشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۵ است.

شرکت‌های متقاضی برای شرکت در این فراخوان می‌توانند از مسیر سامانه غزال ghazaal.inif.ir، خدمات الکترونیک، جدید، بسته‌های ویژه سال، تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال جز (۱) ماده (۹۵) سال ۱۴۰۵ درخواست خود را ثبت کنند.

میز خدمت صندوق نوآوری و شکوفایی (۴۲۱۷۰۱۱۸-۰۲۱) در ساعات اداری پاسخگوی سوال‌ها و ابهامات شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد بود.