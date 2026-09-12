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سخنگوی وزارت امور خارجه در فضای مجازی نوشت: آمریکا به عنوان پرورشدهنده اصلی تروریسم در جهان صلاحیت تعریف تروریسم را ندارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه بامداد شنبه در پیامی در فضای مجازی درباره ادعاهای وزیر جنگ آمریکا راجع به تروریسم و اتهامزنی به ایران در این خصوص نوشت: روایت وزیر جنگ آمریکا در سالگرد ۱۱ سپتامبر درباره تروریسم دچار تناقض بنیادین است. نمیتوان جنگافروزی کرد، مرتکب ترورهای وحشیانه شد، به غیرنظامیان حمله کرد و همزمان مدعی مبارزه با تروریسم و تعیینکننده تعریف آن بود.
وی افزود: عاملان ۱۱ سپتامبر(۲۰ شهریور) ایرانی نبودند؛ بلکه همان کسانی بودند که آمریکا خود آنها را در دهههای پیشین سازماندهی کرده و پرورانده بود. پس از ۱۱ سپتامبر نیز آنچه در افغانستان و عراق به نام «جنگ علیه تروریسم» انجام دادید، حاصلی جز کشتار خیل عظیمی از غیرنظامیان بیگناه و ویرانی گسترده در افغانستان و عراق نداشت.
بقایی در ادامه نوشت: با این اوصاف، استفاده از سالگرد ۱۱ سپتامبر(۲۰ شهریور) برای توجیه جنگ تجاوزکارانه علیه ایران، جنگی که با ترور بزدلانه مقامات یک کشور و هدف قرار دادن غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان، همراه بود، تلاشی شرورانه برای مشروعیتبخشی به تجاوزی غیرقانونی با استفاده از زبان مبارزه با تروریسم است.