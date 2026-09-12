

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیستمین دوره از بازی‌های آسیایی در شهر ناگویا در استان آیچی برگزار خواهد شد. با تصمیم فدراسیون وزنه‌برداری ۶ نماینده ایران در این رشته راهی ناگویا خواهند شد.

براساس اعلام کادر فنی تیم ملی وزنه‌برداری، میرمصطفی جوادی در وزن ۸۵ کیلوگرم، علی عالی‌پور در وزن ۹۵ کیلوگرم، علیرضا نصیری در وزن ۱۱۰ کیلوگرم و علی داودی در وزن فوق سنگین راهی سرزمین آفتاب خواهند شد.

همچنین ریحانه کریمی در دسته ۶۹ کیلوگرم و مهسا بهشتی در دسته ۸۶ کیلوگرم دختران وزنه‌بردار ایران در ناگویا هستند.

وزنه‌برداری ایران یکی از رشته‌های پرافتخار ایران در ادوار بازی‌های آسیایی به شمار می‌رود و تا کنون ۳۳ مدال طلا، ۳۰ نقره و ۲۰ برنز کسب کرده است.

محمد نصیری اسطوره وزنه‌برداری ایران با کسب چهار مدال طلا و یک نقره پرافتخارترین ورزشکار ایرانی ادوار بازی‌های آسیایی به شمار می‌رود.

برنامه نمایندگان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا:

یکشنبه ۵ مهر: ریحانه کریمی دسته ۶۹ کیلوگرم / ساعت ۱۳:۳۰

دوشنبه ۶ مهر: مصطفی جوادی دسته ۸۵ کیلوگرم / ساعت ۱۳:۳۰

دوشنبه ۶ مهر: علی عالی‌پور دسته ۹۵ کیلوگرم / ساعت ۱۷

سه‌شنبه ۷ مهر: مهسا بهشتی دسته ۸۶ کیلوگرم / ساعت ۰۹:۳۰

سه‌شنبه ۷ مهر: علیرضا نصیری دسته ۱۱۰ کیلوگرم / ساعت ۱۲:۳۰

سه‌شنبه ۷ مهر: علی داودی دسته ۱۱۰+ کیلوگرم / ساعت ۱۹:۱۰