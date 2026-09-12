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استانداردر کارگروه تخصصی اشتغال، حفظ اشتغال موجود، احیای واحدهای تولیدی راکد و ایجاد فرصتهای شغلی جدید را سه اولویت اصلی استان عنوان و بر استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاههای اجرایی، بانکها و بخش خصوصی برای تحقق این اهداف تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در کارگروه تخصصی اشتغال، با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی، بانکها و مجموعههای نظارتی و اطلاعاتی، گفت: بخش مهمی از موفقیتهای خراسان جنوبی در حوزه اقتصادی و اشتغال، حاصل تعامل، همفکری و همدلی مجموعههای مختلف است و هیچ دستگاهی بهتنهایی قادر به حل مسائل این حوزه نیست.
هاشمی با اشاره به گزارشهای دقیق و مستند دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی، گفت: این گزارشها مبنای مناسبی برای تصمیمگیری و اصلاح روندهاست و مدیران باید از این ظرفیت برای شناسایی نقاط ضعف، رفع موانع و ارتقای عملکرد دستگاهها استفاده کنند.
وی با اشاره به جایگاه استان در شاخصهای اقتصادی افزود: خراسان جنوبی در شاخصهای مختلف اقتصادی عملکرد مطلوبی داشته و بر اساس ارزیابیهای وزارت کشور در جمع استانهای برتر قرار گرفته است، موفقیتی که حاصل تلاش مجموعه مدیران، دستگاههای اجرایی، بانکها، بخش خصوصی و همراهی دستگاههای نظارتی است.
استاندار با تأکید بر ضرورت جذب به موقع اعتبارات ملی و استانی گفت: منابع قابل توجهی در اختیار استان قرار گرفته و فرصت استفاده از این اعتبارات محدود است، بنابراین مدیران باید با جدیت نسبت به جذب و هزینهکرد به موقع منابع اقدام کنند تا فرصتهای ایجاد اشتغال و توسعه از دست نرود.
هاشمی حفظ اشتغال موجود را بسیار مهم دانست و گفت: در کنار ایجاد فرصتهای شغلی جدید، باید از تعطیلی واحدهای فعال جلوگیری و واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی بهصورت مستمر رصد شوند تا مشکلات آنها پیش از رسیدن به مرحله تعطیلی و تعدیل نیرو برطرف شود.
وی با اشاره به عملکرد استان در احیای واحدهای تولیدی راکد افزود: بر اساس ارزیابی وزارت کشور، خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۴ از استانهای برتر کشور در زمینه احیای واحدهای تولیدی راکد بوده که این موفقیت حاصل همکاری بانکها، دستگاههای اجرایی، بیمه، امور مالیاتی، دستگاه قضایی و مجموعههای نظارتی است.
استاندار با تأکید بر ضرورت استمرار این روند افزود: احیای واحدهای راکد نیازمند همکاری بینبخشی است و باید با شناسایی واحدهای دارای ظرفیت بازگشت به چرخه تولید، موانع آنها در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
هاشمی همچنین بر تسریع در تحقق تعهد اشتغال استان تأکید کرد و گفت: با توجه به ظرفیت دستگاههای اجرایی و تلاش مجموعه مدیران، انتظار میرود روند تحقق تعهد اشتغال در هفتههای آینده با سرعت بیشتری ادامه یابد.
وی ایجاد اشتغال برای فارغالتحصیلان دانشگاهی و توسعه اشتغال روستایی را از دیگر اولویتهای استان برشمرد و افزود: برای ماندگاری جمعیت در روستاها و جلوگیری از مهاجرت و حاشیهنشینی، باید ظرفیتهای اقتصادی روستاها در حوزههای مختلف از جمله کشاورزی، صنایع دستی، مشاغل خانگی و معادن فعال شود.
استاندار با تأکید بر استفاده از نیروی کار بومی در مناطق معدنی استان گفت: تا زمانی که نیروی کار در مناطق پیرامونی معادن وجود دارد، باید زمینه بهکارگیری همین نیروها فراهم شود و دستگاههای متولی برای شناسایی و معرفی نیروهای بومی به واحدهای معدنی برنامه مشخص داشته باشند.
هاشمی با اشاره به ظرفیت بانوان در حوزه اشتغال، بر حمایت از مشاغل خانگی تأکید کرد و گفت: مشاغل خانگی میتواند نقش مؤثری در ایجاد درآمد پایدار و توسعه اشتغال، بهویژه برای بانوان، داشته باشد.
وی با قدردانی از همکاری بانکهای استان در پرداخت تسهیلات اشتغال، افزود: بانکها با وجود محدودیت منابع، همراهی مناسبی داشتهاند و انتظار میرود حمایت از طرحهای اشتغالزا و مشاغل خانگی در چارچوب ضوابط با جدیت ادامه یابد.
استاندار همچنین بر پیگیری مستمر عملکرد دستگاهها تأکید کرد و گفت: دستگاههایی که در جذب اعتبارات یا تحقق تعهدات اشتغال عملکرد پایینتری دارند، باید با جدیت بیشتری وارد میدان شوند و موانع موجود را برطرف کنند.
به گفته هاشمی جلسات اشتغال و تنظیم بازار باید با رویکردی عملیاتی و نتیجهمحور در شهرستانها برگزار شود و مدیران از فرصت موجود برای حفظ اشتغال، ایجاد فرصتهای جدید و تقویت اقتصاد استان به بهترین شکل استفاده کنند.