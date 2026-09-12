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نهمین جشنواره انگور ارومیه با استقبال گسترده و چشمگیر شهروندان ارومیه و میهمانانی از سایر شهرستانهای استان و استانهای همجوار همراه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نهمین جشنواره انگور ارومیه با استقبال گسترده و چشمگیر شهروندان و میهمانان از ارومیه و استانهای همجوار همراه شد.
نهمین جشنواره انگور ارومیه در دهکده ساحلی چیچست، با حضور پرشور و کمنظیر مردم فهیم ارومیه و میهمانانی از استانهای همجوار برگزار شد و این رویداد فرهنگی، اجتماعی و گردشگری بار دیگر مورد استقبال گسترده خانوادهها قرار گرفت.
حضور گسترده شهروندان در بخشهای مختلف جشنواره، نشاندهنده جایگاه ویژه این رویداد در میان مردم و علاقهمندی آنان به برنامههای فرهنگی، هنری و اجتماعی است.
دراین جشنواره، برنامههای متنوع فرهنگی و هنری، اجرای ویژه برنامههای شاد و خانوادگی، برنامههای بومی و سنتی و دیگر رویدادهای پیشبینیشده، فضای پرنشاطی را برای شهروندان و میهمانان فراهم کرد.
نهمین جشنواره انگور ارومیه با هدف معرفی ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی، گردشگری و اقتصادی شهر ارومیه و همچنین معرفی انگور ارومیه بهعنوان یکی از مهمترین محصولات و نمادهای هویتی منطقه، در دهکده ساحلی چیچست در حال برگزاری است.
استقبال گسترده مردم از جشنواره، بیانگر ظرفیت بالای این رویداد برای ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت هویت فرهنگی و معرفی توانمندیهای ارومیه به میهمانان داخلی و گردشگران است.
نهمین جشنواره انگور ارومیه تا ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۵ در دهکده ساحلی چیچست ادامه دارد و هر روز از ساعت ۱۸ میزبان شهروندان و میهمانان خواهد بود.