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معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، با تبریک روز ملی سینما گفت: دو جشنواره ملی «فیلم رضوی» و «فیلم آیات» تا پایان سال به میزبانی استان یزد برگزار میشود و حمایت از تولیدات بومی، تقویت زیرساختهای سینمایی و فراهم کردن زمینه فعالیت هنرمندان استان یزد در دستور کار این اداره کل قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، آقایی با تبریک بیستویکم شهریورروز ملی سینما، به همه هنرمندان و فعالان این عرصه اظهار کرد: روز ملی سینما فرصت ارزشمندی برای قدردانی از تلاشهای هنرمندان، فیلمسازان، تهیهکنندگان، نویسندگان و تمامی فعالان عرصه سینما و هنر است.
وی، سینما را یکی از مؤثرترین ابزارهای فرهنگی برای انتقال ارزشها، هویت ایرانی ـ اسلامی و معرفی ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی کشور دانست و افزود: استان یزد با پیشینه غنی فرهنگی و هنری، ظرفیتهای فراوانی در حوزه سینما دارد و در سالهای اخیر شاهد حضور و موفقیت هنرمندان یزدی در آثار مختلف سینمایی بودهایم.
معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، ادامه داد: حمایت از تولیدات بومی، تقویت زیرساختهای سینمایی، برگزاری جشنوارهها و نشستهای تخصصی و ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت هنرمندان استان یزد از جمله برنامههایی است که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد در حوزه سینما دنبال میکند.
وی از برگزاری دو جشنواره ملی در استان یزد خبر داد و گفت: در حال حاضر دو جشنواره ملی «فیلم رضوی» و «فیلم آیات» را پیش رو داریم که تا پایان سال به میزبانی استان یزد برگزار خواهند شد.
آقایی، همچنین با اشاره به موفقیت هنرمندان یزدی در جشنوارههای ملی و بینالمللی افزود: در جشنوارههای مختلفی که در کشور برگزار شده است، هنرمندان استان یزد نیز حضور موفقی داشتهاند و در جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران و جشنواره بینالمللی فیلم کودک و نوجوان اصفهان، آثاری از هنرمندان استان یزد مورد توجه و انتخاب قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در یکی از این جشنوارهها از میان حدود هزار و ۷۰۰ اثر ارسالشده، ۵۰ اثر به عنوان آثار برگزیده انتخاب شدند که دو اثر از هنرمندان استان یزد نیز در میان آثار منتخب قرار داشت.
معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، با اشاره به برنامههای پیشبینیشده به مناسبت روز ملی سینما گفت: دیدار و نشست صمیمی با هنرمندان سینمایی استان یزد، تجلیل از پیشکسوتان و فعالان این حوزه و بررسی مسائل، ظرفیتها و راهکارهای توسعه سینمای یزد از جمله برنامههای این ایام است.
وی ابراز امیدواری کرد با همفکری و همراهی اهالی سینما بتوان مسیر توسعه این هنر در استان یزد را بیش از پیش هموار کرد.
آقایی، همچنین با اشاره به ظرفیت سالنهای سینمایی استان یزد اظهار کرد: در حال حاضر ۲۱ سالن سینما در سطح استان یزد فعال است و علاقهمندان میتوانند از برنامههای اکران استفاده کنند.
آقایی با اشاره به فعالیت۲۱ سالن سینما در سطح استان یزد، افزود: آمار فروش بلیط سینما در استان یزد از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون ، ۴۱ میلیارد و ۱۸۹ میلیون و۴۹۵ هزار ریال بوده است و ۳۳ هزار و ۶۴۲ نفر مخاطب داشته است که این آمار فروش از ۱۸ فیلم اکران شده از تعداد هزار و ۸۷۱ سانس فیلم است. البته این میزان فروش، در سال گذشته ۸۳ میلیارد و ۵۶۵ میلیون و ۴۵۵ هزار ریال بوده است.
وی تصریح کرد: به مناسبت روز ملی سینما، از بیستم تا بیستودوم شهریور، فیلمهای در حال اکران در سینماهای استان یزد به صورت نیمبها نمایش داده میشوند و علاقهمندان میتوانند از این فرصت برای تماشای آثار سینمایی استفاده کنند.
در ادامه، آقایی درباره وضعیت سینماهای استان یزد گفت: به همت مسئولان، وضعیت سالنهای سینما در سطح استان تا حدودی مطلوب است، اما همچنان نیازمند حمایت بیشتر مردم و استقبال گستردهتر از آثار ارزشمند سینمایی هستیم.
وی افزود: در حال حاضر میزان استقبال از سینما در استان یزد چندان مطلوب نیست، با این حال سالنهای سینما فعال هستند و هر روز پذیرای علاقهمندان به فیلم و هنر سینما هستند.
آقایی تأکید کرد: استمرار فعالیت سینماها و رونق این عرصه نیازمند همراهی بیشتر مردم و افزایش استقبال از تولیدات سینمایی است.
بیستویکم شهریور در تقویم رسمی کشور به عنوان روز ملی سینما نامگذاری شده است؛ روزی برای پاسداشت هنر هفتم و تقدیر از تلاش هنرمندانی که با زبان تصویر، روایتگر فرهنگ، هویت و زندگی ایرانی هستند.