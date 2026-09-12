پخش زنده
امروز: -
جلسه شورای مدیران معاونت ریاست جمهوری و سازمان حفاظت محیط زیست با حضور رئیس و سرپرست دبیرکلی فدراسیون و ۲ نفر از ملیپوشان اعزامی به بازیهای آسیایی ناگویا برگزار و طی آن فدراسیون ووشو و ملیپوشان به عنوان سفیر محیط زیست معرفی شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جلسه شورای مدیران سازمان حفاظت محیط زیست به ریاست شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان و با حضور امیر صدیقی رئیس، فرهنگ شادنیا سرپرست دبیرکلی فدراسیون ووشو، سهیل موسوی و دیانا رحیمی ملیپوشان ووشو ساندا اعزامی به بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا برگزار شد.
در این جلسه ابتدا هادی کیادلیری، معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان به ارائه گزارشی از اقدامات مشترک سازمان و فدراسیون ووشو در راستای فرهنگسازی حفاظت از محیطزیست و قرابت ووشو با مسائل زیست محیطی و طبیعی به معاون رئیسجمهور پرداخت.
همچنین امیر صدیقی، رئیس فدراسیون ووشو ضمن قدردانی از شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برای میزبانی از خانواده ووشو و توجه ویژه به این هنر رزمی، گفت: فدراسیون ووشو مدتهاست برای فرهنگ سازی در موضوعات مختلف گامهایی برداشته است و افتخار این را داشتیم که بتوانیم در حوزه محیط زیست نیز کارهای خوبی برداریم. آگاهی نسل جدید از این موضوعات بالاست و این موضوع مسئولیت ما را در زمینه دقت در فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست کشورمان افزایش میدهد.
وی با معرفی سهیل موسوی و دیانا رحیمی افزود: هر دو ورزشکار جوان ما از عنوان داران آسیایی و جهانی هستند و امیدواریم در بازیهای آسیایی نیز پرچم پرافتخار کشورمان را بالا ببرند. یکی از الگوهای اصلی ورزش در کمیته بینالمللی المپیک، توجه به پایداری در محیط زیست است و ورزش به عنوان یک ابزار جدی میتواند به آگاهی مردم و فرهنگ سازی کمک شایانی کند.
رئیس فدراسیون ووشو گفت: بیش از چهار میلیون نفر ورزشکار حرفهای داریم و خانوادههای این افراد نیز جامعه بزرگی را در ایران تشکیل میدهند. از این رو ورزش بستری مناسب برای آگاهسازی و ترویج فرهنگ محیط زیست در سراسر کشور است. باعث افتخار ماست که امروز در این مکانی حاضر شدهایم و به نمایندگی از جامعه بزرگ ورزش کشور، مفتخر به عنوان سفیر محیطزیست شدهایم.
در ادامه این جلسه شینا انصاری، معاون رئیسجمهور نیز با قدردانی از توجه فدراسیون ووشو به مسئله حفاظت از محیط زیست افزود: محیط زیست سالم، بستر ورزش و ورزشکار سالم است. بسیاری از ورزشها به طور مستقیم با طبیعت در ارتباط هستند و ارتباط مستقیمی بین انواع ورزشها با محیط زیست میبینیم. در سالیان اخیر نیز این سازمان با فدراسیونهای ورزشی ارتباط و همکاری داشتند و گونههای جانوری نیز مورد حمایت فدراسیونها قرار گرفتند.
وی گفت: به طور مسلم دو جنگی که پشت سر گذاشتیم، اثرات مخربی بر زیستبوم و محیط زیست کشورمان گذاشت و بهخصوص در کرانههای ساحلی شاهد تبعات و پیامدهای سؤ بر اکوسیستم و مناطق سازمان بودیم که باید صدای کشورمان را به جهانیان برسانیم.
انصاری افزود: حضور دو نفر از ورزشکاران اعزامی به بازیهای آسیایی برای ما بسیار ارزشمند است. امیدواریم در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ به نمایندگی از جامعه ورزش کشور بدرخشند و هم سفیران محیط زیست ایران باشید.
در پایان معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به رویکرد مسئولانه، همکاریهای مؤثر و مشارکت ارزشمند فدراسیون و قهرمانان ووشو در ارتقا فرهنگ عمومی حفاظت از محیط زیست، ضمن قدردانی به عنوان فدراسیون فعال در برنامههای ترویجی در این حوزه، ابلاغ سفیر محیط زیست را به صدیقی اعطا کرد و تابلویی منقش به پلنگ سفید به رئیس فدراسیون اهدا شد.