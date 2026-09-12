دادستان فیروزکوه تأکید کرد متصدیانی که در آزمون تخصصی مشاوران املاک و خودرو نمره قبولی کسب نکنند، مجوز فعالیت دریافت نکرده و واحدهای آن‌ها مهر وموم خواهد شد.

دادستان فیروزکوه؛ مشاوران املاکی که در آزمون تخصصی قبول نشوند، مهر وموم خواهند شد

دادستان فیروزکوه؛ مشاوران املاکی که در آزمون تخصصی قبول نشوند، مهر وموم خواهند شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دادستان فیروزکوه، در حاشیه برگزاری سومین دوره آزمون تخصصی مشاوران املاک و خودرو گفت: این آزمون با هدف پیشگیری از وقوع جرم، صیانت از حقوق عامه و ساماندهی بنگاه‌های معاملاتی برگزار شده است.

فرهاد زرشکی افزود: قبولی در این آزمون برای کلیه مشاوران املاک و خودرو الزامی است و نتایج آن مستقیماً در فرآیند صدور و تمدید پروانه‌های کسب لحاظ خواهد شد.

وی تأکید کرد :بر این اساس، متصدیانی که موفق به کسب نمره قبولی نشوند، مجوز فعالیت خود را دریافت نخواهند کرد و واحد‌های صنفی آنها با صدور حکم قضایی مهر وموم خواهد شد.