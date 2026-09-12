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دادستان فیروزکوه تأکید کرد متصدیانی که در آزمون تخصصی مشاوران املاک و خودرو نمره قبولی کسب نکنند، مجوز فعالیت دریافت نکرده و واحدهای آنها مهر وموم خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دادستان فیروزکوه، در حاشیه برگزاری سومین دوره آزمون تخصصی مشاوران املاک و خودرو گفت: این آزمون با هدف پیشگیری از وقوع جرم، صیانت از حقوق عامه و ساماندهی بنگاههای معاملاتی برگزار شده است.
فرهاد زرشکی افزود: قبولی در این آزمون برای کلیه مشاوران املاک و خودرو الزامی است و نتایج آن مستقیماً در فرآیند صدور و تمدید پروانههای کسب لحاظ خواهد شد.
وی تأکید کرد :بر این اساس، متصدیانی که موفق به کسب نمره قبولی نشوند، مجوز فعالیت خود را دریافت نخواهند کرد و واحدهای صنفی آنها با صدور حکم قضایی مهر وموم خواهد شد.