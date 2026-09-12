مسابقات پاورلیفتینگ جام باشگاه‌های استان خراسان رضوی، با حضور بیش از ۳۰۰ ورزشکار در دو بخش آقایان و بانوان، به میزبانی شهرستان قوچان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این رقابت‌ها از صبح روز ۱۹ شهریور آغاز شد و تا غروب روز جمعه ادامه داشت.

این رویداد، برای نخستین‌بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سطح استانی در شهرستان قوچان برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها، تیم مکس پاور شهرستان قوچان با سرپرستی سعید پنهانی و مربیگری سینا طالبی، در رده‌های سنی جوانان و مستر، عنوان قهرمانی تیمی را به دست آورد.

در بخش بانوان نیز باشگاه رشیدرهورد شهرستان قوچان با سرپرستی زینب خان‌زاده و مربیگری زینب قادری، عنوان نایب‌قهرمانی تیمی رده سنی جوانان را کسب کرد.

این مسابقات با هدف توسعه ورزش‌های قدرتی، شناسایی استعداد‌ها و افزایش سطح رقابت‌های پاورلیفتینگ در استان خراسان رضوی برگزار شد.