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معاون اقتصادی استاندار لرستان از ثبت بیش از سه هزار و ۶۰۰ نفر شغل برای نخستین بار در سامانه رصد اشتغال استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان با اساره به فعالیت سامانه رصد طی دو ماه ونیم اخیر گفت: تاکنون سه هزار و ۶۳۰ نفر شغل در سامانه رصد اشتغال با کدملی مشخص و برای نخستین بار، در استان ثبت شده است.
امید امیدی شاه آباد افزود: بر اساس این آمار ۱۷/۵ درصد هدف گذاری اشتغال سال جاری استان در این بازه، محقق شده و با ثبت اشتغال های ثبت نشده جدید، این آمار فزایش خواهد یافت تا هدفگذاری مشخص سال جاری، محقق شود.
وی به صدور مجوزهای بینام سرمایهگذاری اشاره کرد و بیان کرد: در این جلسه، مراحل صدور مجوزهای بینام یا بستههای سرمایهگذاری بینام مورد پیگیری قرار گرفت که در این زمینه ۵۵ مجوز بینام در حوزه ی شرکت شهرکهای صنعتی استان تعریف شده است.
امیدی افزود: طرح ها و طرحهای پیشران بخش کشاورزی در برنامه توسعه که نقش ویژهای در توسعه اقتصادی استان دارد به صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت.
معاون اقتصادی استاندار لرستان با بیان اینکه در سال جاری ۱۳۰ هکتار گلخانه در شهرستانهای پلدختر، ازنا و بروجرد تعیین تکلیف و قرارداد آنها منعقد شدهاست، گفت: این طرحها در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۸ ماهه به بهرهبرداری خواهند رسید.
امیدی افزود: در این جلسه مقرر شد، سازمان جهادکشاورزی استان برای هرکدام از این طرحها مدیر طرح تعیین و رصد این طرح ها به صورت روزانه، انجام شود.