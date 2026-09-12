رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی از واژگونی یک دستگاه خودروی تویوتا لندکروز در محور پیرانشهر به میرآباد خبر داد و گفت: این حادثه ۱۶ مصدوم بر جای گذاشت که بلافاصله توسط تیم‌های امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، فرزین رضازاده افزود: صبح امروز شنبه ۲۱ شهریورماه، گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی تویوتا لندکروز در محور پیرانشهر به میرآباد، محدوده «پیچ کانی‌شینکه» به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

او افزود: با توجه به گزارش‌های اولیه مبنی بر تعداد بالای سرنشینان و مصدومان، بلافاصله تیم‌های عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس استان با اشاره به نحوه مدیریت این حادثه گفت: با توجه به حجم مصدومان، عملیات امداد و انتقال با استفاده از تجهیزات ویژه از جمله یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس و ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ صورت گرفت.

رضازاده ادامه داد: تمامی ۱۶ مصدوم این حادثه پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی و پیش‌بیمارستانی در صحنه، جهت ادامه روند درمان به مراکز درمانیِ منطقه منتقل شدند.

وی در پایان ضمن تأکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، خاطرنشان کرد: محور‌های کوهستانی پیرانشهر به دلیل پیچ‌های تند و شرایط خاص جغرافیایی، نیازمند هوشیاری مضاعف رانندگان است و از هم‌وطنان درخواست می‌شود با سرعت مطمئنه تردد کنند.