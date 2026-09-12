رئیس‌جمهور در دیدار نخست‌وزیر اتیوپی با تأکید بر توسعه ارتباطات اقتصادی بین کشور‌های عضو بریکس گفت: افزایش مناسبات اقتصادی و مالی کشور‌های عضو بریکس می‌تواند به توسعه این کشور‌ها بینجامد و همه باید در مسیر افزایش تعاملات قدم برداریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان صبح امروز شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ در حاشیه اجلاس بریکس در دیدار با آقای آبی احمد علی نخست‌وزیر اتیوپی گفت: متأسفانه در ماه‌های گذشته شاهد حملات ناجوانمردانه‌ای دشمن به کشورمان بودیم، دشمن تلاش کرد تا با ایجاد اختلاف در بین مردم اقدام به خون‌ریزی کند، اما این اقدامات وحشیگرانه دشمن، مردم ایران را متحد‌تر کرد و امروز مردم ایران با تمام توان در برابر تجاوز دشمن ایستاده‌اند.

رئیس جمهور اظهار داشت: با مقاومت مردم ایران، آمریکا و اسرائیل به نیات شوم خود دست نخواهند یافت، ما ارتباطات‌مان را با کشور‌های مسلمان و همسایه تقویت کرده‌ایم، روابط ما هزاران سال است که با همسایگان خود پابرجاست و این روند روز‌به‌روز توسعه خواهد یافت.

آقای پزشکیان، سابقه طولانی ارتباطات ایران و اتیوپی را قابل توجه دانست و خاطر نشان کرد: ایران و اتیوپی با سابقه طولانی بیش از ۷۰ سال ارتباط برادرانه نشان دادند که همیشه در کنار یکدیگر بودند و بدون شک این ارتباط منسجم‌تر و منظم‌تر خواهد بود.

نخست وزیر اتیوپی نیز ضمن تسلیت شهادت مقام معظم رهبری گفت: مقاومت، تاب‌آوری و میهن‌پرستی شما ایرانیان دستاورد بزرگی است که ما مردم اتیوپی می‌خواهیم از شما بیاموزیم.

آقای آبی احمد علی، خواستار توسعه ارتباطات بین اتیوپی و ایران شد و گفت: ما مراودات اقتصادی و فرهنگی متعددی را با کشور‌های همسایه ایران داریم و تمایل داریم تا این مراودات با ایران نیز افزایش یابد.