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مهدی دشتی، ورزشکار شهرستان بهارستان، با کسب مدال نقره در وزن ۷۰ کیلوگرم رقابتهای کشتی ساحلی ارتشهای جهان «سیزم ۲۰۲۶» در نیجریه، افتخاری ملی را برای شهر خود به ارمغان آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تیم کشتی ساحلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز با کسب ۲ نشان طلا و یک نقره، عنوان نایبقهرمانی این رقابتها را از آن خود کرد.
در این مسابقات، علیرضا صدقانی در وزن ۸۰ کیلوگرم و عرفان جعفری در وزن ۹۰ کیلوگرم به مدال طلا رسیدند و مهدی دشتی در وزن ۷۰ کیلوگرم نشان نقره را کسب کرد.
در ردهبندی تیمی، روسیه عنوان قهرمانی را به دست آورد، ایران نایبقهرمان شد و الجزایر در جایگاه سوم قرار گرفت.
رقابتهای کشتی ساحلی ارتشهای جهان با حضور ۲۰ تیم از کشورهای عضو شورای بینالمللی ورزشهای نظامی «سیزم» در شهر لاگوس نیجریه برگزار شد.