رئیس‌جمهور در دیدار نخست‌وزیر مالزی توسعه ارتباطات با کشور‌های همسایه و برادر را از راهبرد‌های اصلی جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: همسایگان ما برادران ما هستند و روز‌به‌روز روابطمان را با آنها گسترش داده‌ایم و این ارتباطات با تمام کشور‌ها به صورت منطقی‌تر و محکم‌تر در جریان است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، پزشکیان صبح امروز شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، در حاشیه اجلاس بریکس در دیدار با آقای انور ابراهیم نخست‌وزیر مالزی، تصریح کرد: ما هیچ مشکلی با برادران مسلمان و همسایگان خود نداریم، اما این آمریکاست که می‌خواهد ما کشور‌های دوست و برادر با یکدیگر دشمن باشیم در حالی که تمام خواسته ما حق و حقوق بین‌المللی است.

رئیس جمهور گفت: آتش‌افروزی در منطقه به علت تمامیت‌خواهی آمریکا و اروپا و جنایتی است که اسرائیل مرتکب می‌شود، چرا که آنها نمی‌خواهند کشور‌های مستقل در منطقه وجود داشته باشند.

پزشکیان با اشاره به جنایت‌های آمریکا و اسرائیل در جنگ اخیر علیه کشورمان، گفت: واقعیت تلخ این است که بدون هیچ دلیلی به کشور ما حمله کردند؛ رهبرمان، کودکان، فرماندهان و دانشمندان ما را شهید کردند و غیرقابل توجیه‌تر این است که این حملات از کشور‌های برادر و مسلمان صورت گرفت، آنها هواپیماهایشان را از آن منطقه بلند کردند و کشور ما را مورد حمله ناجوانمردانه قرار دادند، ما هیچ راهی جز دفاع از کشور نداشتیم و برای دفاع از کشورمان به پایگاه‌های نظامی آنها که در کشور‌های همسایه قرار دارند حمله کردیم.

رئیس جمهور با تأکید بر صلح طلب بودن جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: ما به دنبال جنگ و ادامه جنگ نیستیم، علی رغم تمام ظلمی که به مردم کشور ما شده است ما همچنان صلح را اولویت می‌دانیم می‌خواهیم حقوق ما را محترم بشمارند و تحریم‌های ناجوانمردانه را لغو کنند.

پزشکیان با اشاره به دسیسه‌های دشمنان در ایجاد آشوب‌های داخلی قبل از جنگ رمضان، خاطر نشان کرد: قبل از جنگ رمضان عده‌ای را در داخل کشور ما مسلح کردند، آشوب‌های داخلی ایجاد کردند و متأسفانه عده‌ای بی‌گناه نیز در کنار آنها بودند و اتفاقات تلخی به وقوع پیوست، دشمنان تصور می‌کردند چند روزه می‌توانند ایران را تسلیم کنند، اما ما هیچگاه تسلیم نخواهیم شد و از حقوق ملت خود با تمام توان دفاع خواهیم کرد.

رئیس جمهور همبستگی کشور‌های مسلمان را در شرایط فعلی ضروری دانست و اظهار داشت: ما نیاز به ژاندارم منطقه نداریم، تمامیت ارضی و امنیت منطقه تنها به دست بازیگران اصلی آن و کشور‌های منطقه محقق خواهد شد.

انور ابراهیم نخست وزیر مالزی نیز ضمن محکومیت حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، گفت: مالزی از روز نخست با قاطعیت تمام موضع خود را مشخص کرده و پارلمان ما قویا تجاوز به ایران را محکوم کرده است و تمامیت ارضی و حاکمیت ایران برای ما بسیار محترم است.

آقای انور ابراهیم ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوز را قابل تحسین دانست و گفت: مقاومت دولت و ملت ایران ستودنی است و هر کشور دیگری شاید در کمتر از سه روز محکوم به شکست بود، اما ایران با قاطعیت ایستاده است و از حقوق خود دفاع می‌کند.

نخست وزیر مالزی ضمن استقبال از طرح توسعه روابط گفت: معتقد به تقویت ارتباطات خود با جمهوری اسلامی ایران هستیم و راهکار‌های توسعه ارتباطات در زمینه‌های تجاری، اقتصادی، آموزشی و... را بررسی خواهیم کرد.